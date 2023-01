Así ha sido el fin de semana en la cárcel de Dani Alvés: en shock y con un "preso de confianza"

El futbolista Dani Alves ha pasado estos días en la cárcel tras la acusación de violación de una joven de 23 años. Mientras su mujer Joana Sanz pide prudencia y respeto, Alves pasa los peores momentos de su vida en la celda de Brians 1 en Sant Esteve Sesrovires de Barcelona.

Alves está pasando las noches de la misma forma que una persona que jamás se habría imaginado el estar en esa situación, acostumbrado a vivir en una jaula de oro. Sí sabemos que tiene el asesoramiento y la protección de un preso de confianza y está en esa fase llamada de ‘periodo’. Si finalmente es condenado la cárcel decidirá a que celda, a qué grado, o que módulo tiene que ir. No lo está pasando bien, pero tiene el apoyo de un preso de confianza", ha asegurado el periodista Carlos Quílez en Antena 3.

La situación ahora mismo es complicada para Dani Alves. Según el periodista y tal y como recoge Semana, las varias versiones que ha dado ahora mismo le perjudican. Pero queda analizar pruebas para poder sustanciar las acusaciones debidamente. "Ha declarado 4 cosas diferentes en menos de 6 horas, ante la policía, ante Antena 3 y ante la justicia en dos ocasiones. Creo que finalmente dará una versión conjunta".

"El auto de prisión por el que el juzgado de Instrucción dicta la entrada en prisión de Dani Alves habla sobre la presencia de restos biológicos de esperma de Dani Alves en la ropa que portaba aquella chica en aquel momento. Sin embargo, el hecho de que tenga restos de esperma no es suficiente, tiene que haber un cotejo para comprobar si esos restos biológicos corresponden con el ADN de Dani Alves, eso todavía no se ha hecho. Aun no sabemos si esa esperma pertenece o no a Dani Alves", aseguró el periodista.