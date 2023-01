La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Beatriz Miranda para abordar todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo los rifirrafes entre Shakira y Piqué, empezando por los rumores de que el exfutbolista habría intentado volver con la colombiana el pasado verano a espaldas de su pareja, Clara Chía.

Un rumor que suena con cada vez más fuerza y que se refuerza en diversos detalles de las letras de los últimos temas de Shakira, incluyendo su ya célebre "Session 53" con Bizarrap. "Yo, contigo ya no regreso, ni me llores ni me supliques" fue la frase que encendió la mecha, pero hay más que navegan en esa dirección.

Según se recordó en la crónica rosa, la pareja rompió inicialmente en el mes de abril. Entonces, Shakira se enteró de la infidelidad de Piqué con Clara Chía. Pero he aquí que surge un cuarto nombre en el drama, el de la abogada Julia Puig, según Socialité. Una joven de Barcelona de pelo castaño y largo especialista en Derecho Penal Económico y Corporate Complace.

Tal y como explicó Federico Jiménez Losantos en esRadio, "intentó volver con Shakira en junio pero después todo acabó mal y rompieron definitivamente". Todo ello al margen de Clara, que "ahora se va enterando de cosas. Por eso la chica ha desaparecido. Todo lo publicado este fin de semana amerita la tesis de que Piqué va repartiendo cuernos". Muchos de los fenómenos ocurridos entre la pareja "no son -por tanto- por la tercera persona sino por la cuarta".

Así completó la historia la periodista Beatriz Cortázar en esRadio, a colación de ese muro que la cantante ha levantado entre su mansión y la propiedad contigua, que pertenece a los padres de Piqué: "En uno de los viajes a EEUU de Shakira para preparar su disco, Clara estuvo en la zona de los padres de Piqué y se la vio en perfecta armonía con sus futuros suegros, de piscina y jardín en verano. Pero ha sido ahora en enero a mediados cuando se han encargado de desmentir que haya estado en verano en esa casa. ¿Por qué ahora y no en verano? ¿Por qué ahora se desmiente lo que en agosto era silencio?"