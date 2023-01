La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Alaska y Daniel Carande para desgranar todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo la entrevista de Risto Mejide a Tita Cervera y, sobre todo, las partes del mismo retiradas a última hora del programa de La Fábrica de la Tele, la misma productora de Sálvame.

Tal y como se recordó en esRadio a través de la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, el nombre de Blanca Cuesta -principal damnificada por la entrevista- aparece en el sumario de la operación Deluxe en la que se investiga a los responsables de la productora por revelación de secretos. Blanca no ha llegado a ser investigada, pero sí hay fotos suyas en el sumario procedentes del material incautado en la casa y el ordenador de Gustavo González. Fotos susceptibles de ser ofrecidas como chantaje como el que ahora investiga la Policía y el juez Marcelino Sexmero.

"No aparece como espiada pero si fotos suyas en una actitud concreta que son incautadas cuando la poicia va a casa de Gustavo González. Fotos buenísimas a la hora de hacer un chantaje", explicó Isabel González.

El asunto va más allá, ya que en Telecinco se realizaron "promos" en las que Risto preguntaba a la baronesa si Borja Thyssen era realmente el padre de sus gemelas. Una pregunta que finalmente decidió retirarse en la versión final del programa, tanto la colgada en MiTele como la emitida finalmente en abierto. La revista Semana, sin embargo, ha publicado la transcripción de la entrevista de Risto e incluye la pregunta.

"En un estado lógico de Derecho tenía que pasar, pero solo ha pasado la mitad de la mitad que podía pasar, como siempre. Si se creen en La Fábrica de la Tele que se libran, no", dijo Federico Jiménez Losantos en esRadio al respecto de la omisión de esta polémica pregunta. Según el director de Es la mañana de Federico, la ley establece que los menores "son un bien a proteger", y que el daño ya está hecho pese a no haberse emitido la triste pregunta: "La han borrado. Pero ya la han hecho y se ha emitido. Esas niñas ya están marcadas. El delito ya se ha cometido. Es tirar la piedra y esconder la mano. Yo no sé ahora cómo harán pero lo tendrán que explicar porque tiene precedente de condena en el Constitucional".

En el pasado, dos sentencias que sirven de precedente a lo que podría pasarle a La Fábrica de la Tele por esta nueva polémica: la sentencia del Supremo contra el diario Ya sobre el origen de las hijas adoptadas de Sara Montiel, y la del Constitucional contra Pronto .