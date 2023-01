Enrique Ponce y Luis Miguel protagonizaron un encontronazo en un restaurante

La amistad entre Luis Miguel y Enrique Ponce se rompió tras el divorcio del torero y Paloma Cuevas, pero parece que el distanciamiento ha ido más allá. Según la prensa mexicana, hubo un fuerte enfrentamiento entre el cantante y el diestro en un restaurante, con la empresaria delante presenciando la escena.

Una información que el periodista Fabián Lavalle narra en el programa Hoy, de Televisa, donde dio detalles de la gran bronca entre ambos. El encontronazo, según Lavalle, terminó con Ponce lanzándole una copa de vino a Luis Miguel. "Se encuentran en un restaurante y dijo Ponce ‘no me dirijas la palabra porque no eres mi compadre. ¡Eres un asco! ¡Con mi ex!", habría dicho el torero.

Además, según el periodista, todo quedó grabado por un paparazzi. "Le agarraron y le quitaron todo el material, pero próximamente saldrá a la luz el vídeo para que vean el momento", aseguró Lavalle. Su amistad se habría roto definitivamente después de que ‘el sol de México’ se pusiera de parte de Paloma tras el divorcio, llegando incluso a mostrar interés romántico por ella.

Lo cierto es que Luis Miguel y Paloma ya pasean libremente su amor sin miedo a ser captados por los medios de comunicación. Tal y como pudimos ver este miércoles en la portada de la revista Semana, el pasado fin de semana la pareja disfrutó con amigos en Bilbao, ciudad a la que se trasladaron en el jet privado del cantante.

Gracias a las fotografías descubrimos que Paloma Cuevas luce un espectacular anillo clásico con diamante de talla brillante y algún engarce. Una joya que podría delatar que lo suyo con ‘el sol de México’ va muy enserio, ya que la empresaria no es muy dada a lucir joyas ostentosas en su día a día.