Golpe definitivo a Shakira: Gerard Piqué comparte su primera foto con Clara Chía

Gerard Piqué ha hecho oficial su relación con Clara Chía compartiendo su primera fotografía juntos en redes sociales. Después de la publicación de la sonada canción de Shakira junto al productor Bizarrap, el deportista ha salido en defensa de su chica tras ser señalada por la colombiana: primero lo hizo asegurando que un Casio (reloj con el que se comparaba a Clara) eran "para toda la vida" o apareciendo en su trabajo con un Twingo (también utilizado en la canción).

Esta semana la pareja ha ido más allá y han perdido el miedo a mostrarse en público compartiendo un selfie en el que aparecen muy juntos y mirando a cámara. La fotografía no viene acompañada por ningún texto o comentario del futbolista. No obstante, como una imagen vale más que mil palabras, la publicación no ha dejado de acumular 'likes' y comentarios de sus seguidores durante las últimas horas.

Se trata, sin duda, del golpe definitivo contra Shakira, que apenas unas horas antes celebraba en la misma red social que su single con Bizarrap ya suma más de 200.000.000 millones de visualizaciones. La cantante agradecía a sus fans el "apoyo" que le han mostrado en los últimos días. Nada había presagiar que el día terminaría de la peor forma posible: viendo al padre de sus hijos presumir de nuevo amor, ya que hasta ahora la pareja había tratado de llevar su relación de forma discreta.

Con esta publicación, el catalán pone a fin también a los rumores sobre una posible crisis en su relación con Clara Chía. La joven no ha dudado en acompañar a su novio durante la Kings League, el proyecto de Piqué en Twitch, por lo que parece que su relación está más que consolidada. Además, Clara ha comenzado a perder el miedo a los medios y a su repercusión y ha comenzado a disfrutar abiertamente de su relación.