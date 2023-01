La crónica rosa, con Isabel González, Emilia Landaluce y Daniel Carande, abordó en esRadio la última mentira sobre el romance de Luis Miguel y Paloma Cuevas. Según la prensa mexicana, hubo un fuerte enfrentamiento entre el cantante y el diestro Enrique Ponce -ex de Paloma- en un restaurante, concretamente Tabú, ubicado en Madrid.

Una información que el periodista Fabián Lavalle narra en el programa Hoy, de Televisa, y que después difundió AR.

El encontronazo, según Lavalle, terminó con Ponce lanzándole una copa de vino a Luis Miguel. "Se encuentran en un restaurante y dijo Ponce ‘no me dirijas la palabra porque no eres mi compadre. ¡Eres un asco! ¡Con mi ex!", habría dicho el torero.

Llegaron a decir que todo había quedado grabado por un paparazzi y que tuvieron que intervenir miembros del equipo de seguridad.

La crónica rosa de Es la mañana de Federico, con Isabel González, Emilia Landaluce y Daniel Carande, desmintió categóricamente esta información, tildándola directamente de "bulo". Así lo certificó Federico Jiménez Losantos, que tildó en esRadio de "ridícula mentira" que ambos se encontraran e incluso que Ponce espetara a Luis Miguel que "no eres mi compadre".

La revista Semana, responsable de la exclusiva mundial que esta semana confirmó el romance de la pareja, también ha desmentido la información, asegurando que ni siquiera existió tal encuentro entre ambos. Jamás han coincidido el torero y el cantante en Madrid recientemente.