La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada apareció ante los medios en calidad de embajadora de Fiat España. Y su comparecencia en el Santo Mauro de Madrid fue tan animada como cabría de esperar. La ex de Pedro J no se calló sobre dos de los romances más polémicos del momento, los de Tamara Falcó e Íñigo Onieva y el de Paloma Cuevas y Luis Miguel.

Ante los medios que le preguntaron sobre la boda de Tamara de Íñigo, la diseñadora aseguró estar un poco "perdida con toda esta historia". Le dio pena la separación pero se muestra tajante con la infidelidad de él: "El que tiene el vicio, o lo hace en la puerta o lo hace en el quicio".

Más tímida se mostró con el de Luis Miguel y Paloma Cuevas, que parecen dirigidos ya hacia una confirmación oficial vía exclusiva pese a las reiteradas negativas del entorno de la ex de Enrique Ponce. Con sentido del humor, Ágatha aseguró que "empecé la serie de Luis Miguel y no la he acabado". Su aprecio por Paloma Cuevas es, sin embargo, máximo, y explicó que "ella me quiere mucho a mí" también. Le lanzó una pulla un tanto crítica, pero con humor: amenazó con no invitarla a la Fashion Week de Madrid por que "nunca viene".

Por lo demás, la diseñadora se deshizo en elogios hacia los vehículos eléctricos y las políticas del Ayuntamiento de Madrid al respecto, aunque aún faltan cargadores.

En cuanto al estado de salud de María Teresa Campos, Ágatha ha mostrado su preocupación al respecto: "Pobrecilla, lo siento en el alma". Recordó entonces su último encuentro: "me hizo una entrevista y me hizo una ilusión porque apareció vestida con un traje mío de hacía 35 años".