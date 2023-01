Tamara Falcó da todos los detalles de su compromiso: el anillo "mejorado" y su vestido de boda

Tamara Falcó acudió este jueves a El Hormiguero apenas unas horas después de que la revista Hola anunciase que su boda con Iñigo Onieva seguía adelante. Durante estos días la pareja se ha mostrado más enamorada que nunca en redes sociales y no han dejado de compartir vídeos y fotografías de sus escapadas románticas. Aunque tras la sonada ruptura se dio por hecho que los planes de matrimonio, previstos para el mes de junio, se habrían cancelado definitivamente, los último movimientos de la pareja han demostrado que jamás anularon sus planes y que después de la reconciliación todo sigue hacia adelante.

Tal y como la propia marquesa de Griñón ha confesado en la citada revista, la celebración será el 17 de junio en el palacio El Rincón y la fiesta comenzará por la tarde. Además, confesó que Iñigo había vuelto a declararse en el Polo Norte, con un nuevo anillo de compromiso que llevó escondido hasta Finlandia. Esta nueva joya sería una "versión mejorada" del que le regaló en su día, es decir, con piezas de una mayor categoría.

Precisamente de esto ha hablado Tamara durante su participación en el programa de Pablo Motos junto a sus compañeros habituales, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. Aprovechando su presencia, el presentador anunció que el programa estaba de enhorabuena: "Tamara se casa", dijo mientras el público aplaudía y sonaba la marcha nupcial. La marquesa sonrió y explicó como habían sucedido los hechos: "Estábamos en el Polo Norte y de repente me dio la sorpresa. Ha sido todo demasiado rápido pero estamos muy contentos los dos. Me caso con el hombre al que quiero. No puedo estar más feliz", dijo.

Sobre la joya, que aún no tiene ya que la están "arreglando", Tamara explicó que Iñigo decidió cambiar las piedras y pesaba más. Por este motivo ha necesitado que se lo "ajusten" y estará listo en unos días: "Iñigo dice que el nuevo anillo es como él, una versión mejorada". Además, confirmó la fecha del enlace publicada en la revista Hola y pidió a sus compañeros de programas que reservasen ese día porque "esta vez sí que sí".

Del vestido prefiere no da demasiados detalles, pero tiene claro que trabajará junto a su gran amigo el estilista Juan Avellaneda: "Aún tenemos cinco meses por delante y él ya tiene muchas ideas pensadas. Lo tiene más claro que yo".