La verdad sobre la relación actual de Enrique Ponce y Luis Miguel

Esta semana han surgido falsos rumores sobre una supuesta bronca entre Luis Miguel y Enrique Ponce en un restaurante de Madrid a causa de la relación entre el cantante y Paloma Cuevas. Según el periodista mexicano Fabián Lavalle, el encontronazo terminó con Ponce lanzándole una copa de vino a Luis Miguel a gritos de: 'Eres un asco. ¡Con mi ex!'. Incluso se aseguró que todo había sido grabado por un paparazzi y que tuvieron que intervenir miembros de seguridad del local para evitar que la disputa fuese a más.

Como bien se explicó en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, esta información es categóricamente falsa. Se trata de un bulo, "una ridícula mentira, como certificó Federico Jiménez Losantos en esRadio ya que Luis Miguel y Enrique Ponce no han coincidido en Madrid recientemente y menos desde que saliese a la luz la relación del artista con Paloma Cuevas. La revista Semana, responsable de la exclusiva mundial que esta semana confirmó el romance de la pareja, también ha desmentido la información asegurando que jamás ha existido tal encuentro entre ambos.

Lo que sí que es cierto es que el torero lleva meses sin tener relación con el cantante mexicano, con el que tuvo una gran amistad durante su matrimonio con la empresaria. De hecho, él mismo confesó que ya no existía ese vínculo: "No tengo relación con Luis Miguel desde que me separé", aseguró a la revista Semana en agosto del año pasado cuando comenzaron a sonar con fuerza los rumores de la nueva relación.

Cabe recordar que Luis Miguel fue el gran apoyo de Paloma Cuevas durante su doloroso proceso de divorcio. El artista fue el hombro sobre el que lloró Paloma mientras veía como la familia que habría creado con el torero y por la tanto había apostado se venía abajo. Con el paso de los meses, Paloma comenzó a sentir algo más por el cantante y decidieron llevar su relación con discreción. Algo que comenzó a cambiar hace apenas unas semanas, cuando se les pudo ver realizando compras y saliendo a cenar sin miedo a ser captados por las cámaras.

Un cambio de actitud que evidencia que lo suyo va muy en serio y no sería de extrañar que los veamos próximamente en la portada de una revista, tal y como ya anunció la compañera Beatriz Cortázar.