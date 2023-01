La salud de María Teresa Campos se ha visto resentida en los últimos tiempos. A finales del mes de diciembre, la veterana presentadora sufrió una caída en casa de Terelu Campos por la que tuvo que someterse a varias pruebas médicas y que la mantuvo ingresada durante unas horas en el hospital. Desde ese momento, Teresa Campos ha decidido recluirse en su casa y no recibir visitas, al menos hasta que mejore su situación.

Por este motivo, sus hijas han suplicado al programa Sálvame que dejen de especular sobre Gustavo, chófer de la familia al que acusan de traidor y que María Teresa Campos quiere como un hijo, por el daño que esto podría causar a su madre. Según contó la propia Terelu este viernes en el programa de La fábrica de la tele, a pesar de que ha descubierto cosas de Gustavo que no le han gustado es una persona "imprescindible" en la vida de Teresa y no se plantean prescindir de sus servicios: "Tenemos unas circunstancias de vida muy tristes y en esas circunstancias, Gustavo es una persona absolutamente necesaria".

La hija de la presentadora también dejó claro que han querido ser "lo más sinceras posibles" a la hora de hablar del estado de salud de su madre, aunque prefieren no dar demasiados detalles: "Gustavo sufre mucho por ella, os lo puedo asegurar. Creo que es la persona que mejor conoce a mi madre (…) A pesar del dolor que me pueda producir que Gustavo haya grabado alguna conversación, no tengo ningún mido y tengo que cerrar filas porque es mi deber como hija".

En estos momentos las hermanas Campos prefieren dejar de lado las polémicas familiares y centrarse en lo que verdaderamente importa: "Que mi madre se recupere". Carmen y Terelu están muy preocupadas por el bajón anímico que ha dado Teresa en los últimos meses, quién incluso habría dejado de quedar con su grupo de amigas para jugar a las cartas, algo que siempre había sido "sagrado" para ella. Además, Teresa "nunca se había negado a recibir visitas", es por esto que su familia quiere evitarle más disgustos.