La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para abordar todos los temas de la actualidad del corazón del momento. Incluyendo el polémico articulo de la periodista Pilar Vidal publicado en ABC en el que se despacha duramente contra Mario Vargas Llosa. Un texto queda juicio de la crónica de esRadio, parece dictado -en un mayúsculo error de estrategia- por la propia Isabel Preysler.

"Es de lo mas inexacto, asqueroso, absurdo y ofensivo que he leído en mucho tiempo. Una mezcla de ingratitud y malevolencia", dijo Federico Jiménez Losantos en esRadio sobre un texto repleto de "sandeces malignas" en el que se habla de las rutinas y manías de Mario Vargas Llosa en Puerta de Hierro, entre ellas que el Nobel "conoció el zumo de naranja y las cremas" gracias a la vida con Isabel Preysler. "No he visto cosa parecida y menos en el mundo del corazón, en el que siempre se ha tenido cuidado. Es una información maligna que deja fatal a Isabel Preysler", aseguró Federico Jiménez Losantos en esRadio.

"Mario, que es pobre de pedir, descubrió el zumo de naranja recién exprimido por las mañanas", ironizó Jiménez Losantos: "No sabía lo que era el zumo solo gracias a Isabel, que es la rica". Otros elementos que señala el texto publicado en ABC es que se escondían las frutas con pepitas en la casa por su animadversión hacia ellas, o que buscaba a Isabel por la noche para que le arropase y le diese un beso de buenas noches. También que él también cobró las numerosas exclusivas concedidas sobre su relación.

La crónica rosa estuvo de acuerdo en que "hay una persona detrás del texto de Pilar Vidal", y es Isabel Preysler. Una persona que siempre ha tenido "el don de dominar medio corazón, pero con Mario ha perdido los papeles desde la filtración a ¡Hola!. Pero lo de Pilar Vidal es el marqués de Sade de la información".

Todo ello en un momento en el que, además, la ruptura comenzaba a olvidarse y las cosas comenzaban a encajar en su sitio. No obstante y ya en ese momento, con la impactante portada en ¡Hola! de la ruptura, con "esas declaraciones que eran puñaladas en las que aparecía como una dama generosa y Mario como un ser repugnante, se inventaba la historia". Federico añadió otro dato: "Las amigas de Isabel creen que es la primera vez que ella pierde las formas con sus maridos. Porque socialmente si tú quedas bien, a la larga es un rédito". La periodista Beatriz Cortázar recordó en este sentido que la socialice "siempre ha sabido medir sus silencios"… hasta ahora.

Jiménez Losantos se preguntó al respecto: "¿Y si él, que no ha dicho ni una palabra, se pone a fabular contra Isabel?". Es más, "¿cree Pilar Vidal que le está haciendo un favor a Isabel Preysler? No se lo está haciendo".

¿Cuál es la causa de este enfrentamiento enconado, inaudito en el caso de Isabel Preysler? "Aquí ha habido un elemento, la enemistad manifiesta de los hijos de Mario contra Isabel. Nunca se ha limado esa relación. Nunca. Ella, por lo que sé ,siempre tuvo claro que no se iba a casar con alguien por no emparentar con esa familia, era meterse en un sitio donde no iba a ser aceptada pese a que ellos hubieran podido ser felices. Y Mario siempre se quiso casar, porque es un celoso como todos los don Juanes", explicó Cortázar en esRadio.

En todo caso, y como lo demuestra este artículo publicado en ABC, "ya el día de la portada de ¡Hola! todo se acabó. Ella creó poco a poco el personaje del que vive y es la primera vez que ella le falla al personaje", zanjó Jiménez Losantos.