La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para abordar todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo los planes de boda -por la Iglesia, naturalmente- de Tamara Falcó, que ha regresado con Íñigo Onieva pese a las sistemáticas infidelidades del madrileño.

La periodista Beatriz Cortázar reveló en esRadio una exclusiva sobre el futuro inmediato de Tamara Falcó, que naturalmente guarda bajo siete llaves los secretos de su boda, que tendrá lugar este mismo 2023.

"La Iglesia ha encontrado en Tamara un altavoz. Hay una oferta aceptada aunque no estamos en ese final de contrato, pero la oferta esta hecha, para que sea la imagen de la Iglesia a la hora de la recaudación del impuesto para que la gente marque x en la IRPF y vaya a a Iglesia". La institución, revelo Cortázar, considera que Tamara tiene la imagen necesaria para conseguir que el público joven recupere la fe. Tamara, no obstante, no va a cobrar por ello y si el contrato se materializa, "lo va a hacer gratis".

Tal y como valoró Feérico Jiménez Losantos en la crónica rosa de esRadio, "lo que supone para el mundo católico es una promoción extraordinaria", a a vez que -según la subdirectora Isabel González, tiene algo de "provocación".

La Conferencia Episcopal ya contestado, y tal y como dijo Paloma Barrientos en El Programa de Ana Rosa, "nunca han utilizado ningún personaje público. Ellos hacen campaña por la Cope y su emisora, pero no se han planteado que sea imagen de nada".