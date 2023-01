Julia Janeiro vivió un tenso episodio estos últimos días después de que su ex, el futbolista Brayan Mejía, se saltase la orden de alejamiento y asustara a la hija de Jesulín y María José Campanario.

La noticia, naturalmente, ha causado preocupación en el entorno de la joven. Los hechos ocurrieron a finales del pasado año, cuando Julia Janeiro se encontraba en un partido de fútbol animando a su actual pareja, Tommy Rossi.

Juls no sospechaba que en las gradas iba a hacer acto de aparición Brayan Mejía, saltándose la orden de alejamiento tras la denuncia que la joven interpuso contra él a finales de 2021.

Tras el partido, el joven intentó acercarse a Julia pero "la gente que va con ella interviene y no se produce el encuentro".

Tal y como se emitió en Ya es mediodía, el abogado de Julia Janeiro ha hecho público este hecho y aconsejado a la familia que vuelva a denunciar a Brayan Mejía.

Los hechos iniciales sucedieron en una discoteca de la capital, cuando Julia Janeiro mantenía una relación con otro futbolista, Álex Balboa, y ambos coincidieron con Brayan en el local. Los dos chicos se enzarzaron, ella trató de mediar pero se llevó un gran empujón por parte de Mejía, ya entonces sen su ex. Ella acabó en el suelo y en los servicios de urgencias del Hospital Universitario de Getafe. No fue el único suceso, ya que la joven se sentía perseguida, amenazada y atemorizada por su ex.

La juez aún no había decidido si habría juicio por los hechos denunciados hace un año, pero ya posee esta última información, que finalmente sí provoque un juicio contra Brayan Mejía tras haberse saltado la orden y aterrorizado a Juls Janeiro, publica Semana.