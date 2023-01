Felipe VI celebró este lunes su 55 cumpleaños, y finalmente pudo hacerlo con su hija mayor, la princesa Leonor de Borbón. Todo ello en una jornada en la que se había despejado todo acto público para que le monarca pudiera celebrar en familia, pero en privado, tan señalada fecha.

Como es habitual, la Casa Real no informa de las actividades privadas del jefe del Estado, quien, previsiblemente, lo celebrará con la reina Letizia, quien tampoco tiene ningún acto el lunes, y la infanta Sofía.

No obstante la previsible ausencia de su hija mayor y el padre del Rey, el emérito Juan Carlos, finalmente no fue tal. O no del todo. Sí lo fue en el caso de su padre, por estar alejado del Palacio de la Zarzuela desde su marcha a Abu Dabi en agosto de 2020.

Pero tal y como informa Vanitatis, la princesa de Asturias ha viajado desde el UWC Atlantinc College de Gales para pasar el cumpleaños con su padre, el Rey. La familia al completo finalmente ha podido pasar junta el cumpleaños de Felipe.

El pasado viernes la heredera tomó un avión a Madrid tras acabar sus clases en el colegio de Gales. El viaje fue totalmente inesperado: esa misma noche el Rey disfrutaba con la Reina de una salida de amigos al restaurante Ferretería, en Atocha.

Leonor, por tanto, pasó el fin de semana en España. Y el domingo se produjo la ansiada celebración familiar, adelantando un día el evento íntimo.

En la cena celebrada en Zarzuela estaban también Paloma Rocasolano y su pareja Marcus Bradler, así como Telma Ortiz y Robert Gavin con sus dos hijas. Del entorno familiar de Felipe solo la Reina Sofía, su madre, ya de vuelta del entierro de su hermano en Atenas.