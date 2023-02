Los insultos de Javier Pérez Santana a Jedet tras los Feroz: "Travelo de mierda, travesti envidiosa"

Javier Pérez Santana, el productor de cine que fue detenido el pasado 30 de enero por una supuesta agresión sexual a Jedet en la fiesta posterior a los Premios Feroz, podría enfrentarse también a un delito de odio. Según ha trascendido, no solo tocó los pechos de la actriz sin su consentimiento, sino que también la habría insultado haciendo referencia a su transexualidad.

En el atestado policial al que ha tenido acceso El Periódico de Aragón, se recoge que Pérez Santana profirió una larga cantidad de insultos a la intérprete: "Travelo de mierda, eres una travesti envidiosa, puta, transexual envidiosa, ten cuidado conmigo que soy gitano". Unas faltas de respeto muy llamativas que, de ser ciertas, chocan con con el trabajo del productor, uno de los responsables de Mi vacío y yo, el documental basado en la historia de una persona con disforia de género.

Javier Pérez Santana (izquierda) en los Feroz

El atestado recoge el relato de Jedet, que aseguró a la Policía que Pérez Santana y otro hombre se acercaron a ella en la fiesta celebrada en el Espacio Ebro de Zaragoza sobre las 2:30 horas. Tras charlar un rato y confesarle que eran sus fans, la actriz prefirió separarse de ellos "dado el estado y la actitud en la que se encontraban", porque daba la sensación de que "pudieran estar bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente".

La despedida no fue del agrado del productor, que llegó a decir "eres muy mala, no me quieres nada", a lo que ella contestó: "cómo te voy a querer si no te conozco". Tras aquel primer encuentro Pérez Santana agarró del pecho a Jedet "de manera sorpresiva", una situación que la incomodó y por la que pidió que se marchara.

Ante la insistencia, la actriz comentó con otros asistentes a la fiesta que ambo hombres estaban "realizando tocamientos en zonas pudendas de los ahí presentes sin el consentimiento de estos". En ese nuevo acercamiento fue cuando se produjeron los insultos antes citados a la denunciante. Hasta seis testigos corroboraron ante la Policía que habían sufrido acoso por parte del tenido aquella noche.

La versión del productor es muy distinta. Si bien confirmó ante la Policía que se acercó a Jedet por su labor profesional, aseguró que "desconozco su trabajo por lo que no he podido alabar su trabajo". Sobre los tocamientos, el arrestado dijo que no podían ser ciertos. "A mí una mujer no me atrae sexualmente, soy homosexual", señaló, haciendo hincapié en que no pudo insultarla por ser una mujer trans pues él no se expresa de tal forma y ha hecho películas defendiendo a su colectivo. De hecho, ante la jueza de guardia señaló que esa noche había bebido mucho y que no se acuerda de nada.