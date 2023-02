Canales Rivera, pillado despellejando a La fábrica de la tele: "Es una secta"

Nuevos audios de Canales Rivera han visto la luz en el programa Sálvame. El espacio presentado por Jorge Javier Vázquez ya anunció hace unos días que la dirección del programa había conseguido unas grabaciones del colaborador criticando duramente a su primo Fran Rivera, con el que no tiene relación desde hace años por desavenencias tantos profesionales como personales. Estos audios no quedarían ahí y también habría despotricado sobre La fábrica de la tele, productora responsable del programa para que actualmente está trabajando.

Cabe señalar que estas grabaciones se realizaron durante la época en el que Canales decidió abandonar el programa. En aquel momento, se hicieron públicas las infidelidades del torero a su novia Isabel, y ante el miedo a que surgieran nuevas informaciones, y dedicar tiempo para reconducir su relación, abandonó su puesto de trabajo.

"Llevo dos días viendo Sálvame. Usted sabe que yo trabajé allí, yo he sido el primero y el único, creo, que se ha ido de allí. De ahí no se va nadie, eso es una secta", afirma el torero en las grabaciones emitidas este miércoles. Se escucha también a Canales insinuando que cuando la productora tiene información sobre alguno de sus tertulianos, la utilizan en su contra para generar audiencia: "Cogen toda tu mierda y se la meten en el bolsillo. Y cuando tú te quieres ir, te dicen: '¡Cuidado!'. A mí me lo dijeron y les dije: 'Que me voy para mi casa'. Y yo me fui para mi casa. Me sacaron toda la mierda, pero yo me fui para mi casa. ¿Y sabes qué pasó? Yo escuchaba la sintonía de Sálvame y me ponía a vomitar", añade.

Aunque el modus operandi del que habla el torero ya es conocido, pues hay que recordar que la productora está inmersa en una investigación policial por el espionaje a más de cien famosos, Jorge Javier Vázquez considera que es "muy grave" lo que insinúa el tertuliano. El presentador cree que el torero "achaca al programa términos delictivos para enmascarar su propia cobardía". Por su parte, Kiko Hernández cree que es "muy heavy" que se acuse al programa de amenazar y chantajear a sus trabajadores.