Manuel Díaz 'El Cordobés' se sincera sobre su padre: "Jamás me llevaría un duro suyo"

Manuel Díaz 'El Cordobés' habría mejorado la relación con su padre, tal y como se informó en esRadio. Ahora, el torero por primera vez se pronuncia sobre la herencia de Manuel Benítez.

Lo hace antes del comienzo de la que será su última temporada taurina, la de 2023. A punto de cumplir 55 años, Manuel Díaz, desde las XXI Lecciones Magistrales sobre toros en la Real Maestranza de Sevilla, ha nombrado sin tapujos a su padre, Manuel Benítez, dando un nuevo paso en ese evidente acercamiento que ya todo el mundo da por hecho.

"No tengo rencor. Los reconocimientos de los demás no son tan importantes, yo si me reconozco quién soy. Me siento querido, respetado, muy realizado".

El Cordobés, que afronta esta nueva etapa de su vida con optimismo, considera que lo "más bonito en esta vida es que los dos sabemos algo que es muy importante: él sabe que si me llama yo voy, y yo sé que si me llama, yo voy".

"No pierdo la esperanza de estar juntos, y de momento estamos en la vida y la vida te depara cada día una cosa nueva, no se sabe. Pero sí tenemos claro que si me llama voy a ir», sentenció sin poder evitar emocionarse de nuevo".

El diestro no duda en señalar un tema espinoso, la gran fortuna amasada por Manuel Benítez durante toda su carrera como torero. "Nunca en la vida se me ocurriría llevarme un duro de ese hombre. Yo si sé lo que cuesta ganar el dinero para que nadie te lo quiera quitar".

Sin dar nada por hecho pero confirmando el evidente acercamiento, Manuel Díaz lamenta que "hubiese sido bonito que algún día hubiese podido estar en estos momentos", recordando la grandeza en los ruedos de su progenitor. Esperanzado, señala que "todavía nos queda tiempo. Hay cosillas, todo en su tiempo y despacito".