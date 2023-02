Tamara Falcó sigue estando en el candelero. Uno de los últimos rumores sobre la marquesa de Griñón fue su supuesto embarazo de Íñigo Onieva. Tamara ha aprovechado su paso por El Hormiguero para desmentirlo y, de paso, responder a otros titulares del momento.

Uno de ellos el de la posible venta de El Rincón, el palacio familiar donde se casará el próximo verano, por la cantidad de 7 millones de euros. "Mi hermano y yo estamos haciendo un proyecto que nos hace mucha ilusión. No se vende y no sabemos muy bien de dónde sale esa noticia. Hasta mi madre me ha preguntado qué voy a hacer y si lo vendía de verdad", dijo al respecto.

Vestida con un pantalón blanco y labios rojo pasión, Tamara Falcó no quiso desvelar, sin embargo, cómo van los preparativos de esa boda que ahora mismo sigue en marcha. La marquesa se guarda secretos que a buen seguro irán conociéndose poco a poco de cara a la exclusiva nupcial.

Pero respecto a esos rumores de embarazo, además de negarlos, Tamara ha relatado cómo se los tomó Carolina Molas, la madre de Íñigo. "A través de un chat y esta mañana me lo ha preguntado mi suegra. Me ha dicho '¿hay algo que me deberías contar? Le he dicho que nada", dijo, dejando ver de paso la buena relación entre ellas. En todo caso, lo del embarazo "lo ha dicho un tictoker, pero es mentira. No estoy embarazada 100%".