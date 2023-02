La felicidad de Ana Obregón en la presentación de la Fundación Aless Lequio

Ana Obregón por fin ha podido ver hecho su sueño realidad, al haber podido crear la fundación que lleva el nombre de su hijo. Hubo una gran ausencia, la de Alessandro Lequio, y la actriz enseguida contó, que el motivo era porque tenía Covid.

Estuvo acompañada por Nacho Ansorena, amigo y socio del malogrado Aless, juntos montaron la empresa Polar, junto con Manuel Godia y el arquitecto César Vidal, que ha diseñado la sede, situada en el madrileño Barrio de Salamanca. Obregón leyó una carta de parte del padre de su hijo, agradeciendo la presencia y apoyo a la fundación. "Mi hijo era un idealista y se lo merece todo, nunca le han faltado los sueños, y este se ha hecho realidad. Quiero dar las gracias a Aurelio Palomo, que a través de su donación esto ha salido adelante".

Por su parte Ana se muestro muy entera en todo momento. " Hoy ha sido el día más importante de mi vida. El sueño de mi hijo para financiar el estudio del cáncer. El gobierno no da nada para la investigación de esta cruel enfermedad. Y la investigación es lo único que salva vidas. Llevaba mucho tiempo detrás de esto, y el poder ayudar a los demás, es el motivo de esta lucha. Hoy hemos hecho 2 donaciones , una de 150.000 euros, para el Sarcoma de Ewing, lo que tuvo mi hijo, y otra de 30.000 para diagnósticos. Gracias a eso , es para que haya familias que no tengan que pasar por lo que tuvimos que vivir Alessandro y yo", dijo.

"Estoy más nerviosa que nunca después de más de 40 años de asistir a eventos. Hoy es un día muy especial. Además quiero decir que estoy trabajando en el libro que mi hijo no pudo terminar, de esta manera sigo con su legado. Él tenía un don para la escritura, y cuando se publique, los fondos irán en su totalidad para la investigación del Cáncer. Yo terminaré lo que Aless comenzó, porque es el corazón de este libro. Es una historia de amor de una madre y su hijo, cuando de repente apareció la enfermedad. No quería escribirlo al principio, y una vez que tuve acceso al texto, que dejó escrito, tardé 2 meses en poder leerlo. Amaba la vida más nada. Yo no soy escritora. Lo hace mi coraz