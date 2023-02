Telecinco castiga a Marta Riesco por criticar a La Fábrica de la Tele: "Los abusadores vuelven a ganar"

Marta Riesco recibió este viernes una de las peores noticias posibles: Telecinco le prohíbe volver a hacer conexiones en directo y la relega a la redacción junto a resto de sus compañeros. Se trata de una sanción por parte de la cadena por haberse enfrentado en directo a La fábrica de la tele y Sálvame durante la presentación del cartel de la Feria de San Isidro de Madrid que tuvo lugar el miércoles en la plaza de todos de Las Ventas. La novia de Antonio David Flores tuvo que sufrir todo tipo de provocaciones por parte de Cristina Porta, que esa tarde ejercía de reportera, hasta que finalmente todo estalló y las cámaras fueron testigos del enfrentamiento.

Marta Riesco recriminó en directo a su compañera que trabajase en una productora que tanto daño ha hecho no solo a su pareja, al que despidieron sin previo aviso y entre acusaciones de maltratador, sino también a ella misma. Incluso llegó a referirse a Borja Prado, actual presidente del grupo Mediaset, e hizo referencia a la Operación Deluxe, que investiga el espionaje a famosos.

La propia Marta contó su versión de lo sucedido en sus redes sociales, asegurando que el equipo de Sálvame, con Porta a la cabeza, estuvieron provocándola durante todo el evento y por eso reaccionó de esa forma tan desproporcionada.

No volverá a aparecer en pantalla

A pesar de sus explicaciones, Telecinco le ha comunicado que no podrá seguir haciendo conexiones en directo en el programa Fiesta. Esta decisión provocó un fuerte ataque de ansiedad a Riesco, tal y como ella misma ha confesado en su perfil de Instagram: "Hace 48 horas fui a hacer un reportaje. Cuando llegué allí, me pusieron al lado de Sálvame, programa al que le tengo terror por todo lo que me han hecho. Cristina Porta empezó a increparme y hacerme preguntas sobre mi pareja y preguntas para sacarme de quicio. Al final entré y me enfadé cómo visteis. Les dije que, por favor, me dejaran de acosar, cómo ya habían hecho, y que qué pensaba Borja Prado de todo esto. Después los colaboradores jalearon y dijeron que yo estaba loca".

Completamente devastada, Marta Riesco ha contado cómo le comunicaron la decisión: "Hoy, cuando he vuelto a mi programa, me han dicho que no puedo volver a hacer directos porque no me está permitido meterme con esas personas de la cadena, que me han hecho tanto daño. O sea, ellos sí pueden meterse conmigo, pero lo que no puedo hacer es meterme en directo con ellos. Todas las cosas que dije son ciertas. Ellos no quieren que deje mal a esas personas".

Marta Riesco ha anunciado en su cuenta de Instagram que la dirección de Mediaset España le ha prohibido hacer directos. La pobre pensaba que sus actos no iban a tener consecuencias pic.twitter.com/QIteoNZwTQ — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) February 3, 2023

Seis meses "haciendo fotocopias"

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Marta Riesco es apartada de las cámaras. Hace un tiempo, después de un enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez, este pidió la cabeza de reportera, que durante seis meses tuvo que trabajar en un edificio alejado de Mediaset, tal y como ella misma ha recordado: "Estuve seis meses haciendo fotocopias. De esta manera me han vuelto a comunicar que no quieren que vuelva a hacer directos cómo reportera. De nuevo los abusadores vuelven a ganar. De verdad, nadie sabe lo que he pasado este año pero ha sido el peor de mi vida. Aunque me veáis reír, es muy duro ir a sitios con un trabajo en el que te insultan, te vejan y te ridiculizan. Hacen que una persona que esté sana acabe loca", ha confesado entre lágrimas.

A pesar de todo, la reportera insiste en su idea de señalar el daño que le han provocado desde la citada productora y no está dispuesta a permitir que se siga ejerciendo esa violencia contra ella: "He dado unas grandes exclusivas, grandes reportajes y no sé por qué se me sigue atacando de esta manera y se me castiga por responder al mismo nivel que ellos (…) El presentador estrella de una cadena (Jorge Javier) ha pedido mi despido y ha dedicado 30 minutos a insultarme" (…) Lo denuncio públicamente, aunque tenga consecuencias, porque creo que la gente tiene que saber lo que estoy viviendo y lo complicado que ha sido este año para mí".

La reportera se ha despedido de sus seguidores anunciando de esto no quedará aquí y que teme por su futuro: "Culpo a La Fábrica de la Tele de cualquier cosa que me pueda ocurrir".