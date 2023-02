Los problemas se acumulan para Dani Alves tras su presunto delito de agresión sexual. Tras conocerse la petición de divorcio de su mujer Joana Sanz, la mujer del futbolista sorprendió al presentarse en prisión dando a entender que su relación, sin embargo, no había terminado.

Joana Sanz fue una de las primeras visitas de este pasado domingo 5 de febrero. Llegó al mediodía junto a Bruno Basil, con la cabeza baja y sin ganas de comunicarse con los periodistas.

Dani Alves lleva ya dos semanas en la cárcel Brians 2 tras su presunta agresión sexual. Y la visita de su todavía esposa consistió en un is a vis de 50 minutos con su marido. A la salida, Joana confirmó que no piensa abandonar a su marido en estos momentos complicados y desmintió que Alves le haya negado ningún vis a vis en los último días, tal y como se ha dicho.

"Estoy bien, gracias", contestaba una resignada Joana Sanz a los periodistas agolpados en la cárcel. Evidentemente incómoda y tensa, contestó con un "¿ustedes qué creen?" a las preguntas de cómo se encontraba su marido. Y sobre su divorcio, contestó al programa Fiesta de Emma García en Telecinco asegurando que "no le voy a dejar solo en el peor momento de su vida".

Joana Sanz no piensa alejarse de su marido, por lo menos de momento. Aunque no aclaró si sigue confiando en la versión de los hechos del futbolista, no entra en sus planes dejar de mostrarle su apoyo, tal y como ha hecho desde 2017 cuando se dieron el 'sí, quiero'.