Felipe Juan Froilán ha regresado a España tras una estancia de unos días en Emiratos Árabes con su abuelo, el rey Juan Carlos. Un regreso un tanto apresurado y sorprendente, en tanto se tenía previsto una estancia más larga para alejar a Froilán de la mala prensa derivada de sus últimos incidentes nocturnos.

Ahora , Semana destapa otra pequeña salida de Froilán, que el pasado 31 de enero se fue de tapas por Madrid con Victoria Federica y tres personas más, entre las que estaba su íntima Belén Perea.

El grupo pasó la tarde en el Bar El Doble, de la calle Ponzano. Un lugar muy conocido y en el distrito de Chamberí, conocido por ser uno de los sitios de moda sobre todo a la hora de comer marisco. Los nietos de los eméritos acuden a menudo para disfrutar también de los huevos fritos que sirven allí.

Ajenos a todo, los hijos de la infanta Elena permanecieron allí, refugiados en el fondo de la barra para así tratar de no ser vistos. Se trata, quizá, de las últimas imágenes de Froilán antes de un nuevo viaje fuera de España.

Y es que, en efecto, el joven pretenden volver a Abu Dhabi para afrontar una segunda parte de ese viaje junto a su abuelo. Un viaje en el que ha estado "muy a gusto" -aseguran fuentes cercanas a Semana- y por eso "quiere irse allí una semana más".

No obStante, ahí no se detuvo la juerga para Froilán. A las 9 de la mañana de este domingo, Froilán paso la noche en el after ‘Clandestino’, que fue desalojado por la Policía Local en la madrugada. Froilán, informó Fiesta, se quedó sin embargo con ganas de más fiesta y se ha movido para seguir en el after de Vallecas X. Tras este episodio, Froilán sí acometerá su regreso a Emiratos.

Alojado en casa de su abuelo, Froilán ha aprovechado para alejarse de problemas y recolectar con Juan Carlos, que al principio le "imponía" mucho. Ambos han estado en una espectacular mansión en la isla de Nurai, valorada en 22 millones de euros y con 1.700 metros cuadrados con maros salones y piscina privada. Juan Carlos no estar mucho tiempo en etsta casa y se mudará a otra muy cerca pero más adaptada a sus necesidades. Es probable que esta segunda vez Froilán se haya alojado en esta segunda casa.

Según fuentes manejadas por la publicación, Froilán "no quiere estar en España porque, según él, siempre le están relacionando con problemas". En Abu Danbi "su abuelo le ha dado muchos consejos, le cuenta anécdotas y han recibido la visita de gente cercana a don Juan Carlos". Ahora, el joven considera a su abuelo "un amigo. Le ha gustado mucho la gente de allí y Froilán está pensando en quedarse a trabajar en Abu Dabi e incluso montar su propio negocio".