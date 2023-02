La crónica rosa de Es la mañana de Federico versó sobre la carta de Patricia Llosa remitida a Isabel Preysler y que fue motivo de un nuevo artículo de Pilar Vidal para ABC con el fin de desprestigiar al Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Un texto en el que Vidal, que lleva actuando de altavoz de Isabel Preysler desde la ruptura de ésta con el escritor, una despechada Patricia advertía a la socialité de que "Mario ha montado historias como la tuya 20 o 30 veces a lo largo del matrimonio" y que "aunque parezca que su matrimonio está roto, él tiene como costumbre desaparecer con mujeres".

Según Vidal, la reacción de Patricia cuando salió l aportada de ¡Hola! en la que se anunciaba el romance de Vargas Llosa y Preysler es falsa, puesto que era consciente de ella desde hace tiempo.Una manipulación que ha provocado que Isabel Preysler se "haya cargado con una rabieta" toda su imagen construida durante años, se dijo en la crónica rosa de Es la mañana de Federico.

"La carta demuestra que Pilar Vidal es la portavoz de Isabel Preysler", criticó en esRadio Federico Jiménez Losantos, que aseguró también que no parece haber comprendido bien que Vargas Llosa, en sus recientes entrevistas por el puesto en la Academia Francesa, "no se alegra sino que lamenta lo sucedido".

El segundo punto se refiere a la propia carta, que no ha sido publicada íntegramente. "Si publicas la carta, publícala entera y contextualízala, no la mezcles con historias de La tía Julia que ya has usado una vez. Porque se ve que es una información contra Mario que es fatal para el periódico", dijo Jiménez Losantos, criticando que se relacione la realidad del romance con las obras artísticas escritas por Vargas Llosa y su valoración como si fueran realidad lo que en ellas cuenta.

Al final, " Mario nos quiere pero va a tener que entrar al final porque ella está rabiosa", dijo el director de Es la mañana de Federico sobre la política del escritor y su familia de no declarar nada para no aumentar el escándalo.

Vargas Llosa, centrado en la preparación de sus actos en París y, de modo más inmediato todavía, en su almuerzo con Emmanuelle Macron, intenta vivir ajeno a lo que Preysler le está preparando en España. Un grave error que tendrán que afrontar, quizá cuando sea demasiado tarde.

"No vayáis de inocentes porque aquí no hay inocencia", dijo Federico a los hijos de Vargas Llosa, a quienes aconsejó una reacción bien ponderada. "Publicad los términos de la separación con Isabel si no tenéis nada que ocultar. Hay acuerdos económicos. Acuerdos que ha habido porque ha habido intercambio de material. Van a acabar entrando porque esto no va a parar y Pilar Vidal tendrá que salir en la tele a hablar Se equivoca Álvaro Vargas Llosa. Lo que tengan que contar ellos, que lo cuenten ahora".