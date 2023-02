La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Daniel Carande y Paloma Barrientos para abordar todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo los nuevos detalles sobre la última noche de marcha de Felipe Juan Froilán en Madrid, ahora que está a punto de marchar por segunda vez a Emiratos Árabes con su abuelo el Emérito.

La Policía desalojó por la mañana un local en la calle Azca en el que había pasado la noche de juerga Felipe Juan Froilán de Todos los Santos. Este negocio situado en la cale Orense es, en realidad y tal y como se reveló en la crónica rosa, un "local multitarea". El viernes y el sábado es un local de intercambio de parejas llamado Club Liberal Sublime, el resto del tiempo es una sauna llamada WET, y ocasionalmente funciona como un after clandestino.

Una fiesta donde la Policía incautó cocaína, cocaína rosa, un arma blanca, cachimbas y se detectó la presencia de una menor de edad, además de una cantidad de personas muy superior al aforo permitido (229 cuando el aforo es de 99). Un local al que han ido futbolistas, policías y otra clase de público.

Según el periodista Luis Durán en El Mundo en el local se reunieron el pasado domingo personas de extrema derecha, aluniceros y algunos empresarios. Incluso futbolistas o policías fuera de turno.

Tal y como aclaró Isabel González, subdirector de Es la mañana de Federico, el hijo de la infanta Elena no fue detenido, "estaba allí, cogió un taxi y se fue a otro after reputado en Vallecas. A pasárselo bien y seguir la juerga porque está despidiéndose de la juerga española", explicó, dando a entender la inminente marcha de Froilán a Emiratos Árabes. Es decir, Froilán continuó su noche de juerga después de los sucesos en el Clandestino.

Paloma Barrientos aseguró también, en defensa y descargo de Froilán, que lo del domingo "no fue redada, fue desalojo por escándalo público. No te tiene por qué tomar DNI ni nada. Pasa con Froilán que estaba en reservado con amigos, no había chicas".