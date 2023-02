Eugenia Martínez de Irujo ha dado, una vez más, su apoyo a la Fundación Querer por la amistad que le une con su creadora Pilar García de la Granja, que lleva años volcada en la recaudación de fondos a la investigación de enfermedades raras, de las que existen más de 7.000 en el mundo y tan solo 200 tienen tratamiento.

En esta ocasión, Eugenia se ha presentado una edición limitada de calcetines Wave Socks, cuya ilustración es obra de la duquesa de Montoro, un cerdo con alas. "Algo raro, y una expresión que se usa para decir que alguna cosa difícil sucederá y que hay que creer en las cosas imposibles que puedan suceder." Soy muy amiga de Pilar desde hace mucho tiempo y le estoy muy agradecida por estos temas. A Pilar la conocí en una cena en Nueva York, después coincidimos en una boda y empezamos a hablar de la fundación después quedamos para almorzar, y así nació nuestra amistad. Y nunca se me olvidará la ayuda que prestó por un tema mío de salud, y siempre le estaré muy agradecida." Así lo contó.

Eugenia Martínez de Irujo tiene una magnifica relación con su hija Tana, que también está pendiente de este tipo de este tipo de colaboraciones, y según contó su madre, acaba de organizar uno en Sevilla para otra fundación. "Mi hija está muy bien, es muy independiente, tiene su trabajo y yo estoy feliz. Yo con Narcís, como siempre digo, estoy encantada; me ha dado una estabilidad que nunca pensé que la tendría porque yo no quería ser estable". Comentario que hizo con sentido del humor. "Es una persona muy tranquila, me da paz y apoyo en todo lo que hago, siempre suma. Estamos muy bien así, no hemos tenido hijos en común , ni queremos, él tiene 2 hijos y yo con una tengo bastante. Ni nos planteamos en adoptar. Tener hijos es una complicación, dan muchos problemas, y a Cayetana siempre le digo que cuanto más tarde se case mucho mejor. Hay que vivir la vida, y luego vendrán los niños.

"A mi madre la tengo siempre muy presente y cuando pinto, pienso que le me hubiera encantado que viera las cosas nuevas que hago con tanto color. Siempre pienso que está ahí. Con mi marido se hubiera llevado muy bien, porque es imposible llevarse mal con él. Yo intento pelearme con él y no lo consigo (risas)", dice al respecto de su madre, la duquesa de Alba.

A lo largo de la conversación también comentó lo mucho que le ha gustado el libro que ha escrito su hermano Carlos sobre la figura de su padre. "Fue un hombre increíble, el gran desconocido, la mala suerte es que murió con 53 años. Hizo muchísimo , tanto por las fincas, la biblioteca, el arte, la fundación... Y en la presentación del libro nos reunimos todos los hermanos. Yo me llevo muy bien con todos, y a Fernando le pasa lo mismo. Después de lo bien que lo hemos pasado renovando los votos, hemos decidido que lo vamos a hacer todos los años y en un sitio diferente". Y así se despidió.