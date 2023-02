Isabel Preysler vuelve a la carga contra Vargas Llosa apelando ahora a la protección de sus hijos

Nueva entrega, esta vez en Hola, de la actuación de Isabel Preysler en toda la trama que rodea su separación de Marios Vargas Llosa. Desde que anunció la noticia el pasado 28 de diciembre, la llamada "reina de corazones" ha orquestado una campaña contra el Nobel que este miércoles suma un nuevo capítulo.

Isabel ha hablado en exclusiva para la revista, esta vez sin intermediarios ni opiniones puestas en boca de un periodista. Bajo fotos de archivo, la publicación asegura que "nunca la habíamos visto así". La Isabel que no conocíamos se planta y dice: "No me voy a quedar callada si se meten con mis hijos, con ninguno de ellos".

"Ni resentida ni mentirosa, ni molesta ni enfadada, como han estado diciendo, nada de eso es verdad… Pero, sí, tengo un límite, y ese límite son mis hijos", asegura. Según Hola, "seguramente, muy confiados en esa elegancia, hubo quien pensó que Preysler no respondería a la artillería mediática lanzada contra ella y su familia en los últimos días… Y ha debido ser toda una sorpresa encontrarse con a una Isabel de frente, con la cabeza muy erguida y defendiendo a los suyos".

Pero, ¿qué es lo que ha enervado a Isabel?. Todo radica en el famoso y ya manido relato de "Los vientos", escrito por el Nobel hace ya dos años. "Mario añadió dos párrafos a su famoso cuento el pasado mes de enero. En ellos, hablaba de las islas marquesas -en referencia al marquesado de Griñón que heredó de su padre – y se reía de Tamara, una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él", asevera la filipina.

Pero no es la única frase hiriente que escuece a Isabel. "La Filosofía comparte el departamento académico con Teología y Cocina. ¡Vaya mezcla!". "Meterla en todo esto me parece caer muy bajo. Hay un límite para todo y lo han traspasado". Apúntese el plural: Preysler dispara contra el Nobel y sus hijos.

Mientras, los Vargas Llosa hacen vida de familia feliz. Hola publica una imagen en exclusiva del escritor en un restaurante con su exmujer, que vuelve a tener categoría de esposa y deja a Isabel, una vez más, en el lugar de la amante. Y Álvaro Vargas Llosa ha colgado en Twitter una imagen con sus padres en su casa de París. Mario, relajado sobre el reposapiés. Patricia, con el bolso en la mano, el mismo con el que se defiende de los periodistas, como dispuesta a salir corriendo. Y de fondo, una pintura espectacular de Eduardo Úrculo.

Tamara se reafirma: ni embarazo, ni venta de ‘El Rincón’

Tamara Falco vuelve a estar a buenas con Hola, revista de la que se alejó cuando la publicación comenzó a seguir las andanzas de Esther Doña. El tratamiento que ha hecho la Biblia del corazón de su ruptura y reconciliación con Íñigo Onieva y la defensa de su madre ha conseguido que la relación con este medio vuelva a ser la que era. Esta semana, a las palabras exclusivas de Isabel Preysler, se suman palabras de Tamara Falcó que reafirman lo que se contó en exclusiva en el programa ‘Y ahora Sonsoles" en Antena 3: que ha retrasado su boda por cuestiones relacionadas con los invitados.

Al parecer, una de sus mejores amigas sale de cuentas el 27 de junio, fecha inicial prevista, y por eso han preferido retrasar el evento. "Para nosotros, es muy importante contar con nuestros seres queridos y algunos familiares no podían venir en la primera fecha, por razones de causa mayor". Aunque no explica exactamente los motivos, la revista apuntala estas declaraciones con una foto de Isabel Junot, la amiga de Tamara que, precisamente, dará a luz por esas fechas.

En sus declaraciones, la hija de Preysler y Falcó también hace referencia a su vestido de novia ("todavía estamos valorando diferentes propuestas", que quiere decir que está a ver cuál es más suculenta) e insiste en que El Rincón no está en venta, en contra de lo que se ha publicado. El propio Manuel Falcó, propietario de la vivienda y hermano de Tamara ha explicado que la información publicada "no es correcta".

Terelu y Carmen Borrego buscan una cuidadora para su madre

Asegura Semana en su portada que las hijas de Teresa Campos están buscando asistencia domiciliaria para su madre. La presentadora "se encuentra en un estado muy delicado de salud" y esta circunstancia ha provocado que "en muchas ocasiones tengan que tomar decisiones muy duras y dolorosas". Esta decisión dura y dolorosa sería, según Semana, solicitar los servicios de una empresa de asistencia sanitaria a domicilio para que cuide a su madre. Al parecer, Borrego ya se habría entrevistado con una candidata.

Semana también incluye un reportaje gráfico en el que muestra varias fotos que podrían escocer a Borrego: en ellas vemos a su hijo, José María Almoguera, disfrutando de la nieve con su mujer, Paola. Con ellos, su suegra, la mujer en la que el joven ha encontrado su mejor apoyo. Carmen y su hijo llevan varios meses distanciados.

Chabelita y Asraf anuncian su boda

Lecturas entrevista en exclusiva a Chabelita sólo unas horas después de su paso por el Deluxe para que cuente, por enésima vez, lo mismo. "Puedo vivir sin el cariño de mi hermano pero no sin el de mi madre", reza el titular. Sin embargo, el contenido destacado es otro: Isabel anuncia que se quiere casar con Asraf y que la idea es celebrar la boda en octubre en Andalucía. "Me gustaría que mi madre viniera a mi boda, pero no lo tengo en mente. Ella solo sale para ir a trabajar".

Una vez más, oscila entre el animal herido y la mente sibilina. Chabelita y Asraf han viajado a Roma para hacer estas declaraciones y ya de paso celebrar sus cuatro años de amor en un reportaje en el que el estilismo hace daño a la vista.

Anabel Pantoja estrena nuevo proyecto audiovisual

Anabel Pantoja aparece en la portada de Lecturas con un bikini rojo en unas fotos que no son en absoluto robadas. Se trata de un proyecto audiovisual que está llevando a cabo y que está grabando estos días en las Islas Canarias. La sobrina de Isabel Pantoja está realizando unos reportajes en los que dará a conocer los lugares más emblemáticos de las islas en las que vive desde hace cinco años.

Anabel ha visitado ya Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. Está por ver si para en La Graciosa, la isla en la que se casó, según ella, "enamorada al 60 por ciento".

Cóctel de noticias

Amelia Bono y Manuel Martos, protagonistas de la portada de Hola. La pareja ha concedido una exclusiva en la que explican cómo han sido sus quince años de matrimonio con separación incluida.

Los Verdasco desvelan a Hola los secretos de esta saga. La familia política de Isabel Preysler posa en la revista de cabecera en un reportaje a caballo entre lo rosa y lo gastronómico en el que explican cómo es su vida en el mundo de la restauración. El cabeza de familia asegura que Tamara quiere aprender a hacer cocina madrileña y tradicional.

Ingrid Asensio, superabuela a los 48 años. La esposa de Fernando Sanz posa en Hola con su hija Ingrid, que acaba de ser madre de su primera hija. La joven reconoce que a su padre le costó asimilarlo: "Durante el primer mes no se podía hablar del tema y ahora se le cae la baba con su nieta".

Chelo García Cortés será operada de urgencia. La periodista será intervenida en unas semanas para que le coloquen una prótesis de cadera. Su caída en el plató de Sálvame la obligará a tener que pasar por quirófano, leemos en la portada de Diez Minutos.

Froilán volverá a Dubai, según Semana. La revista asegura que el nieto mayor de Juan Carlos I está encantado con ese país porque "allí pasa más desapercibido". Todavía no se sabía lo de su paso por el after en el que hubo una redada policial el pasado domingo.