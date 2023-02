Óscar Higares: "Un toro da más miedo que una cámara"

Oscar Higares ha sabido hacerse un hueco en el difícil mundo de la interpretación a base de mucho esfuerzo Y con una gran ilusión, siempre con el apoyo de Sandra su mujer, con la que lleva 3 décadas. Un matrimonio muy consolidado en el que son padres de tres hijas. "No puedo quejarme, empiezo a rodar la tercera parte de la serie Entrevías con los maestros Coronado y Zahera, y el estar con buenos profesionales es como mejor se aprende. En mi época de torero hice lo mismo. Cuando estamos en un rodaje y hay escenas en las que yo no intervengo siempre me quedo para observar, y es la manera de aprender. Cuando te rodeas de los mejores siempre se aprende muchísimo. He trabajado en series como Gigantes, El Inmortal, y ahora se estrena Bosé, en la que hago el papel de uno de los hermanos de Luis Miguel Dominguín. Estoy muy contento, porque la interpretación la empecé antes de retirarme de los toros, en varias series en Canal Sur, entre otras". Así lo contó.

Oscar es cuñado de la actriz Ana Álvarez, hermana de su mujer. "Me gustaría mucho trabajar con ella porque es una estupenda actriz y si en la ficción fuéramos pareja no tendría reparo en besarme con ella por exigencias del guion. El trabajar con grandes, da miedo, pero te puedes imaginar que estoy acostumbrado a ello por mi profesión anterior, y te aseguro que un toro da mas miedo que una cámara, porque el animal te quita la vida y la cámara no. Es cierto que si lo haces mal, pierdes prestigio, por eso hay que prepararse muy bien".

Ninguna de sus hijas va a seguir sus pasos. La mayor está estudiando arquitectura, la pequeña, Cloe es la más artista, le gusta el baile, e interpreta muy bien, pero no le decimos nada, que ella decida. Mi consejo sería que primero estudiase una carrera, y que esto lo tomase una vez terminada."

Volviendo a los toros, confesó que no lo echa de menos. "Tengo mi vida cubierta en otras muchas cosas, y me encuentro muy bien así. Además Sandra me entiende muy bien, llevamos 31 años juntos, toda una vida, desde los 18 años . Es el amor de mi vida, sin duda".