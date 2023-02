Jorge Javier Vázquez calienta las elecciones: olvida al PSOE para hacer campaña por Más Madrid

Jorge Javier Vázquez ha entrado en campaña aunque el voto socialista es para él cosa del pasado. Fue en abril de 2021 cuando el presentador de televisión participó en su último acto junto al PSOE de la mano de Ángel Gabilondo, entonces candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El resultado de aquella unión tuvo, como ha recordado este martes José Luis Martínez-Almeida con ironía, un "extraordinario resultado".

El alcalde de la capital ha avisado a Mónica García que asociarse con Jorge Javier solo le traerá problemas. "No soy yo quién para dar consejos, pero sí que se atengan a la experiencia. Jorge Javier Vázquez fue de la mano de Gabilondo en las elecciones del 4 de mayo con el extraordinario resultado que sacó el PSOE, que consiguió por segunda vez ser segunda fuerza de la izquierda", dijo en declaraciones a los medios de comunicación desde el polígono del Aguacate, en Carabanchel.

Porque las preferencias en el voto del presentador han cambiado y Más Madrid es su nueva apuesta. Mónica García, líder de la oposición al gobierno regional de Madrid y próxima candidata de la formación, se está dejando querer. La vimos apoyando al presentador en su obra teatral Desmontando a Séneca, que se exhibió en el Teatro Reina Victoria en Madrid, junto a Adriana Lastra y María Jesús Montero, y también presumiendo de varios encuentros en los que se habló de echar a Isabel Díaz Ayuso.

Su última cita tuvo lugar el pasado domingo con motivo de la manifestación por la Sanidad Pública celebrada en Madrid. Desde la noche anterior, Jorge Javier puso en marcha su papel de activista político y calentó la concentración desde las redes sociales: "Preparado para la manifestación. Ella en vez de corazón tiene una urna electoral", dijo sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cuenta El Mundo que fue el catalán quien se puso en contacto con Mónica García para acompañarla durante el recorrido, tomaron antes un café en un bar de Legazpi y recorrieron juntos la columna sur que llegó a Cibeles.

¿Por qué escoger siendo las dos opciones tan maravillosas? Pongo una X. https://t.co/TBkJuWpzY0 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) February 13, 2023

La izquierda, esta vez la de Más Madrid, vuelve a contar con la estrella de televisión para darse impulso en mayo, tanto en las elecciones autonómicas como en las municipales. La respuesta de Jorge Javier a Almeida no se ha hecho esperar y su futuro voto por Rita Maestre está más que certificado. "Pues fíjate que estoy pensando en ir a todos tus mítines para que salga Rita Maestre y haga todo lo que tú no has hecho #LoVaAHacerRita", ha escrito en Twitter.

Pues fíjate que estoy pensando en ir a todos tus mítines para que salga @Rita_Maestre y haga todo lo que tú no has hecho #lovaahacerRita https://t.co/6QE5hMjT77 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) February 14, 2023

Desencanto con el PSOE

El malestar del conductor de Sálvame con la formación socialista viene de lejos y poco queda de aquel idilio televisado con Pedro Sánchez en 2014 en el que el presidente del Gobierno le convenció para recuperar su voto. La reciente aprobación de Ley de Bienestar Animal ha sido su última cruzada contra el Ejecutivo de Sánchez, ya que Jorge es dueño de tres galgos, catalogados como perros de caza y excluidos de la ley gracias al apoyo de Podemos.

"Romeo, Lima y Bart estarán protegidos por la Ley de Protección Animal porque están conmigo, pero si estuvieran en manos de cazadores, a pesar de ser los mismos perros con las mismas necesidades, no. Eso es lo que pretende llevar a cabo el PSOE para satisfacer al lobby", escribió el pasado mes de septiembre temiendo la traición de su partido.

Mucho se ha hablado de la deriva política de la estrella televisiva, que a partir de su famosa exclamación "Sálvame es un programa de rojos y maricones", ha logrado dividir a la audiencia de un programa hasta ese momento próspero. Se tomó en serio, incluso, un chascarrillo de Carlos Alsina sobre una futura carrera en política del presentador. "Me dicen que no estamos haciendo el suficiente caso con lo de Jorge Javier", señaló el locutor en Onda Cero, una probabilidad rápidamente desmentida por el PSOE.

Jorge Javier descartó entrar en política durante una charla con Gabriel Rufián en el canal de Youtube La Fábrica 1931. "Conozco la guerra de la televisión, es una guerra que tengo más o menos controlada, pero vuestra guerra me parece brutal, muy sucia", reconoció. Quitándose importancia, aseguró que "como es algo tan serio, no entraría jamás en política porque no sé".