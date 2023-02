Pepe Navarro se burla de Ivonne Reyes en su nuevo cara a cara: "Tengo mucho miedo"

Ivonne Reyes y Pepe Navarro han vuelto a verse las caras este martes en los juzgados. En esta ocasión debido a la demanda que la venezolana interpuso al presentador por injurias. Cabe recordar que el pasado 18 de enero, la Audiencia Provincial de Madrid ratificaba la sentencia del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Madrid mediante la que se consideraba al presentador inocente del supuesto delito de acoso y amenazas.

Sin embargo poco ha durado la paz porque este 14 de enero, han vuelto a encontrarse en los tribunales por unas declaraciones que hizo Pepe y que Ivonne considera injuriosas y que que atentan contra su derecho al honor. Ivonne decidió recurrir a la justicia después del que el padre de su hijo asegurase en un plató de televisión que "está enferma" y que "hasta que no se cure no será feliz": "Por aquí seguro que debe haber algún psiquiatra; hablad con él del tema Ivonne y seguro que él os puede decir mucho más. Es una mujer que yo creo que está enferma, si no, no se explica una mujer que engaña de esa forma y mantiene la mentira. El día que se libere de la mentira, será una mujer feliz. Mientras siga con esa mentira, será la mujer que es: una mujer infeliz".

Estas palabras pronunciadas ya hace algunos meses, les han llevado al juzgado número 1 de Violencia contra la Mujer a primera hora de este martes. A su entrada a las inmediaciones donde ha tenido lugar el juicio, Pepe Navarro se ha mostrado irónico ante las preguntas de los medios de comunicación al explicar cómo se siente después de ser demandado por atentar, según Ivonne, contra su derecho al honor. "Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo", ha dicho en tono jocoso aparentemente tranquilo. "Vamos a hacer el juicio y después ya veremos. Pero que sepáis que entro con mucho miedo".

Ella por su parte ha llegado mucho más seria aunque ha confesado estar "animada dentro de lo cabe" y no descarta volver a verse de nuevo en una cita judicial contra él de continuar los ataques.