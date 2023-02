La publicación de imágenes del juez Santiago Pedraz con una mujer joven en Semana, y la confirmación en esRadio de la verdadera identidad de la misma, la abogada Elena Hormigos, ha causado la previsible controversia. Una polémica a la que Esther Doña, la ex del magistrado, ha respondido rápidamente en Y ahora Sonsoles.

Doña acudió en calidad de colaboradora habitual para hablar de la histórica foto de El Cordobés, padre e hijo, pero la noticia del día era de índole personal: el beso de Pedraz y Hormigos, evidentemente ilusionados ante su nueva relación.

Menos de seis meses ha tardado Pedraz en olvidar a Doña, tal y como subrayó ante Sonsoles Ónega la que fuera esposa del marqués de Griñón. "Ellos se reúnen siempre en un sitio en Almagro y a veces he coincidido on esta señora que pasaba por allí. Aquello es como las camas calientes, se levanta uno y se sienta otro".

Daniel Carande y Esther Doña | Antena 3

Nunca intuyó que podían acabar juntos. "En ningún momento he sentido que tuviese intenciones con una tercera o estuviese fabulando algo, salvo en el último momento. Según pasan los meses es cierto que el último es en los muchos viajes que hacíamos él todo el rato con el teléfono se hacía fotos a él solo". En un momento se enfadó "muchísimo y con razón" por sacarse fotos él solo y porque en una "me quitó porque dijo que yo no salía bien".

Esther Doña intuye que estaría hablando no tanto con esa joven, sino "con otras", y así lo contó en Antena 3. "Tendrá esta portada en casa como todas. Él está pendiente de lo que se dice de él".

"No creo que tenga un prototipo de mujer, han pasado muchas por su vida", dijo muy desconfiada. De hecho y preguntada por el posible futuro de esta nueva pareja, se mostró tajante y convencida: "No lo digo yo, su trayectoria nos lo ha enseñado. Ninguna mujer tiene futuro con el juez".

Junto a su inseparable perrita Chloe, Esther Doña reflexionó sobre la enamoradiza naturaleza del juez. "En junio me estaba comprando un anillo y anunciando nuestra boda, y Parece ser, según me han dicho, que en diciembre vuelve a estar otra vez enamorado y encantado, se supone con esta chica con la que ya tenía una relación formal".