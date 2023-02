Beatriz Cortázar desmonta la historia de Semana en la crónica rosa de Es la mañana de Federico. O más bien, la identidad de la joven que la publicación identifica como Isabel Jara y en realidad es Elena Hormigos, que trabaja en la misma empresa.

"Es una exclusiva de Semana pero no es una amiguita con las que a veces pasea por la calle Almagro. Esta es una relación que comenzó a primeros del mes de diciembre. Lo que no es verdad es la identidad que le adjudican", dijo Cortázar en esRadio.

No es, por tanto, Isabel Jara. Pero sí es una relación por la que ambos están apostando con seriedad y que trabaja en la misma empresa, Banco Caminos, con -además- un parecido físico innegable. "Es una relación en la que ya hay una apuesta por parte de los dos. Ella no tiene 46 tiene 36 años. Es abogada, trabaja como asesora jurídica del banco Caminos, pero no es la directora. Está divorciada o separada antes de conocer a Pedraz, él no ha sido el motivo. No tiene hijos".

Pedraz y su nueva pareja | Semana

Y finalmente, su nombre: "Se llama Elena Hormigos. Es una abogado separada, 36 años y sin hijos. Se han conocido por un amigo común que también es abogado y que les presentó. Empezaron a quedar y los dos están apostando mucho por esta relación", reiteró la periodista.