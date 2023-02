Jedet reaparece muy emocionada tras sufrir una agresión sexual en los Premios Feroz

Jedet reapareció el pasado lunes en el acto organizado por la revista Yo Dona con motivo de la inauguración de la Mercedes Benz Fashion Week 2023 de Madrid, donde rompió su silencio sobre la supuesta agresión sexual que sufrió en los Premios Feroz de manos del productor Javier Pérez Santana. La actriz confesó estar un poco "abrumada" por la situación pero "feliz" de seguir con sus compromisos profesionales, además de agradecida por el apoyo recibido por la prensa.

"Cuando se hizo esto público me fui unos días al sur y me sentía culpable de retomar mi vida y mi profesión, pero pensé que yo no he hecho nada malo y tengo derecho a seguir trabajando, así que aquí estoy", dijo en declaraciones a Europa Press. Muy emocionada, la intérprete de Veneno confesó que no quería que aquella situación se hiciera pública para que no sufriera su familia, en especial sus abuelos.

Sobre los tocamientos e insultos que habría recibido por parte de Pérez Santana, Jedet prefirió guardar silencio y esperar a que la Justicia haga su trabajo. "Hay que esperar a que se celebre el juicio y haya una sentencia, pero gracias a Dios hay testigos. No es la primera vez que me pasa algo así aunque sí es la primera vez que lo denuncio. Hay que animarse a ponerlo en manos de la justicia y no tener miedo, no es normal que pasen estas cosas", aseguró. Por último, Jedet espera que no sigan pasando cosas así porque "tú sales para estar a gusto y divertirte, no es justo que acabes así".

En la madrugada del 30 de enero, el productor del drama transexual Mí vacío y yo fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos por una presunta agresión a la actriz en la fiesta posterior a los Premios Feroz celebrados en Zaragoza. Al parecer, la mujer sufrió tocamientos y acoso por parte del detenido.

El atestado policial recogió el relato de Jedet, que aseguró a la Policía que Pérez Santana y otro hombre se acercaron a ella en la fiesta celebrada en el Espacio Ebro de Zaragoza sobre las 2:30 horas. Tras charlar un rato y confesarle que eran sus fans, la actriz prefirió separarse de ellos "dado el estado y la actitud en la que se encontraban", porque daba la sensación de que "pudieran estar bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente".

También se recoge que el productor profirió una larga cantidad de insultos a la intérprete: "Travelo de mierda, eres una travesti envidiosa, puta, transexual envidiosa, ten cuidado conmigo que soy gitano". Unas faltas de respeto muy llamativas que, de ser ciertas, chocan con con el trabajo del productor, uno de los responsables de Mi vacío y yo, el documental basado en la historia de una persona con disforia de género.