Alba Carrillo se mete en un lío al desvelar los planes de Jorge Pérez y Alicia Peña en Telecinco

Paz Padilla regresa este sábado a Telecinco con una nueva temporada del programa Déjate Querer. Para su estreno la gaditana cuenta con una de las entrevistas más esperadas de los últimos meses: la de Jorge Pérez, que acude al programa para pedir perdón a su mujer por la mala época que le ha hecho pasar desde que salió a la luz su acercamiento a Alba Carrillo durante la cena de navidad de la productora Unicorn Content.

La presentadora habló para el programa Ya es mediodía donde adelantó algunas de las preguntas que hará al exguardia civil, algunas tan comprometidas como: ¿has sido infiel a tu mujer? Según Paz, Jorge llegó al programa con la intención de ser "sincero" y explicar cómo se ha sentido durante esos meses.

En la mesa se encontraba Alba Carrillo, que tomó la palabra tras despedir a la presentadora: "¿Puede ser que esta sea la productora de los que saltan luego del helicóptero?", se preguntó, haciendo referencia al programa Supervivientes y a la productora Bulldog TV. "¿Y entonces lo que estamos haciendo es introducir a la mujer? Al final va a resultar que de lo que me acusaban, de hacerles una trampa, me la van a hacer a mí. Mi representante no lleva a nadie que haya metido a trabajar aquí después del lío este", añadió, dando a entender que Alicia podría ser concursante de la nueva edición que ya prepara Telecinco.

Según Alba, el sábado en Déjate Querer veremos "una presentación en sociedad" de Alicia Peña, quién tenía una presencia importante en redes sociales, pero que no solía aparecer en programas de televisión. Finalmente la ex de Fonsi concluyó su hipótesis: "Creo que Alicia va a ir a Supervivientes, que me parece maravilloso, pero no entiendo que se le deje mandar burofaxes a toda la cadena y todos los compañeros". Sus palabras iban referidas a los burofaxes que el matrimonio mandó a varios colaboradores de la cadena para que se retractasen de algunas de sus informaciones. Alba continuó entonces cargando contra Jorge Pérez, quién un día fue su amigo: "Lo que siento es que la tuve hasta aquí", apuntaba, señalándose la garganta en una clara alusión sexual

Cabe recordar que el año pasado varios concursantes de Supervivientes pasaron previamente por el programa entonces presentado por Toñi Moreno como Kiko Matamoros o Nacho Palau. No obstante, Alba Carrillo podría haberse metido en un lío con la propia cadena ya que habría reventado el anuncio de uno de los personajes más destacados del, por ahora, discreto casting de la nueva edición del programa de supervivencia.