Enésimo y sádico alegato de Jorge Javier Vázquez contra Isabel Díaz Ayuso. El presentador de Sálvame, que recientemente ha acercado posiciones por Mas Madrid en vísperas de la campaña electoral, ha aprovechado de nuevo su columna en la revista Lecturas para una nueva lección política en la que critica duramente no solo a la presidenta madrileña, sino a los gays que la votan.

Mientras se extiende sobre las aplicaciones de ligue para seleccionar "futuros candidatos de novios, amantes o mediopensionistas", dice Jorge Javier haber aplicado un nuevo filtro de búsqueda: "el de las ideologías".

"No tendría ninguna relación sentimental con un muchacho que votase a Isabel Diaz Ayuso -explica el catalán-. Me he quedado sin el aguante necesario para escuchar a gays defendiendo a la señora presidenta. Me producen vergüenza y rechazo", dice Jorge Javier, más preocupado por cuestiones políticas que por la debacle judicial y de audiencias que sufre el programa.

"Yo no me estoy pasando la vida misma formándome para convertirme en lo que soy–un intelectual de tomo y lomo– para que me aparezca un zenutrio (con "z") y eche por tierra todo mi esfuerzo", dice sin sonrojarse en Lecturas.

"Prefiero morir torturado por Pablo Iglesias a fallecer acunado por las palabras de Isabel Díaz Ayuso", dice tajante. Arremete entonces de manera personal contra la presidenta madrileña: "Cuando lee, se nota que no entiende muy bien lo que dice y cuando se pronuncia por sí misma lo pasas fatal porque se ajardina con una facilidad pasmosa".

Por último, Jorge Javier demuestra que ya ha puesto en práctica el mencionado filtro: pregunta a todos sus ligues de internet si votarían a Ayuso. Tras describir el escrutinio que le hizo a una de sus posibles candidatos, le espetó "no concibo que haya maricas que la voten". Y acaba su alegato asegurando que "Sanidad o Ayuso, no hay otra".