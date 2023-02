La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Alaska y Beatriz Cortázar para tratar todos los temas de la actualidad del momento. Incluyendo la nueva pareja del juez Santiago Pedraz y la reacción en el directo de Y ahora Sonsoles, en Antena 3, de su ex, Esther Doña.

Doña reaccionó con cierto escepticismo ante la profundidad de esta nueva relación, que se inició a primeros de diciembre. Muy pocos meses después, por tanto, de la pedida de mano y posterior separación de Pedraz y Doña.

La subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, pudo conocer también la reacción de Esther Doña fuera de las cámaras. La que fue mujer del marqués de Griñón aseguró en ese otro contexto que "imagino que estará hablando de mí como hacía conmigo de todas sus ex anteriores, que al final estamos todas locas". Algo que a Doña le parece ciertamente "poco agradable".

Recuerda Esther Doña la conducta del juez cuando estaban juntos y cómo "fueron a gastos pagados a determinados hoteles", algo que resulta -tal y como recordó en esRadio Federico Jiménez Losantos- verdaderamente conflictivo para un juez.

"Él es un peligro. Los jueces no son ni solteros ni casados, los jueces son jueces porque la Audiencia Nacional, que es un tribunal especial que hace delitos económicos o narcotráfico no puede aparecer en nada". En definitiva, por su enorme responsabilidad, "un juez no puede andar piruleando".