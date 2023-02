La presencia de Mario Vaquerizo en un spot promocional de la ciudad de Madrid generó el consabido escándalo en sectores de la izquierda, que criticó su presencia y el propio anuncio, realizado para Fitur.

El asunto llegó a la Asamblea, con Isabel Díaz Ayuso defendiendo el spot de las mofas del programa de la televisión catalanista TV3, donde se parodiaba el vídeo y de paso se ridiculizaba a la Comunidad de Madrid. Una burla que recibió las alabanzas de Reyes Maroto, candidata socialista a la alcaldía de la ciudad.

Vaquerizo había guardado silencio hasta ahora, pero el cantante de Nancys Rubias ha reaccionado. En declaraciones en el desfile de su amigo Eduardo Navarrete recogidas por ABC, el marido de Alaska asegura que "se busca polémica donde no la hay" y que las críticas se las pasa "por el mismísimo".

😉 Madrid, el lugar del que todos hablan, con el mejor estilo de vida del mundo. Quédate con la Comunidad de Madrid. ❤️#FITUR2023 #MeQuedoContigoMadrid pic.twitter.com/FsVF8gmtHe — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) January 20, 2023

Mario Vaquerizo lo tiene claro: "Soy madrileño, y me siento orgulloso de que la Comunidad me haya elegido como embajador de mi ciudad favorita. Tengo la suerte de, por mi trabajo, conocer muchas ciudades del mundo. Nací en Madrid y quiero morir en Madrid. De hecho, vivo en el centro de Madrid".

El cantante quiso mostrarse agradecido asegurando que "es de bien nacido ser agradecido, y seguiré agradeciendo que me hayan elegido como embajador. Entiendo que haya personas que les guste y personas que les guste menos, pero sobre todo soy una persona muy democrática. No creo en la tiranía ni en las dictaduras, y no creo en las dictaduras de las redes sociales".