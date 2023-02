La deslumbrante Luna, hija de una orgullosa Rossy De Palma

Rossy de Palma presume de ser una madre feliz, por delante de sus éxitos como actriz, que son muchos. Soltera, sin el apoyo del padre de Luna y Gabriel, sus retoños, que la maltrató en los últimos años de su convivencia que duró un decenio. Hasta hubo de acudir, malherida, a un hospital en París, donde entonces residía. Retornó a Madrid y rehízo su vida. Las mayores satisfacciones personales se las proporciona últimamente Luna, convertida en una deslumbrante modelo, que ha causado recientemente una gran sensación en París durante una semana de la moda.

Rossy de Palma vino al mundo en Palma de Mallorca hace cincuenta y ocho años en el modesto hogar de su padre asturiano, albañil de profesión, y una madre navarra que inculcó a la pequeña desde muy niña su amor a la lectura. Y aunque Rossy apenas si cursó estudios de BUP, los dejó en el tercer curso, demuestra hace tiempo tener más conocimientos que buena parte de sus colegas. Es vivaz, elocuente al hablar, vehemente y sincera, "una loba" si alguien quiere mancillarla familiarmente pues defiende a sus hijos a toda costa. No se explica cómo llegó a publicarse que eran adoptados. Los parió, salieron de su vientre, en una época en la que estaba muy enamorada de su pareja, el modelo y actor Santiago Lajusticia. Pocas veces ha querido hablar de sus diez años con él: maravillosos al principio, luego terribles, humillantes, cuando le pegaba palizas porque, entre otras discrepancias, era incapaz de ocuparse de los niños, de Luna, nacida en 1998, y Gabriel, un año después. No parecía él quererlos, ni ser responsable de su paternidad y los deberes que ello lleva consigo. Fue un periodo tormentoso para quien ya su vida había transcurrido por tiempos de dureza, en una adolescencia y primera juventud casi al borde de la miseria, teniendo lo justo para comer en aquella casa que compartía con sus progenitores. Con ellos, tras sus primeros años en la capital balear, se trasladó a Segorbe (Castellón) por las necesidades laborales del cabeza de familia. Les echó una mano cuando pudo, abandonando como decíamos sus estudios para vender ropa y quincalla en un Rastro palmesano, que era un feudo de comerciantes gitanos de medio pelo.

No era aún Rossy de Palma, sino sencillamente Rosa Elena García Echave, que le dio un buen día por cantar, enrolada como vocalista de un grupo pop-punk de Palma de Mallorca conocido como Peor Impossible, así, con dos eses, aun cuando lo escriban bastante sin una de ellas en aquellos primeros años 80 del pasado siglo. La verdad es que la banda no pasó de ser una más del montón. No obstante, en su menguada discografía dejaron un tema digamos potable, titulado Sussurrando. Poco más lucía con su voz aquella Rosa, a quien ya en un coro infantil, la habían echado porque no reunía las mínimas facultades exigidas.

Inquieta, dándole vueltas "al coco", Rosa se hizo a la idea de que si no se iba a Madrid, sus sueños de triunfo se esfumarían. Lo de que en la capital de España "no atan los perros con longaniza" no es meramente un antiguo refrán: cuesta destacar entre cientos y cientos de jóvenes que se buscan el sustento, como así hizo Rosa, primero sirviendo copas y también cantando en baretos algo cutres, de reducidísima audiencia. El barrio de Malasaña madrileño (que antaño era el de Maravillas y luego evocó a la heroína Manuela Malasaña) estaba en los tiempos de la movida lleno de cafetines, donde a partir de la medianoche Rosa comenzó a desgranar las canciones aprendidas en Mallorca. Pedro Almodóvar era asiduo visitante del barrio, y en una velada descubrió a la que, de entrada, tuvo la ocurrencia de endosarle el mote de Rossy von Donna (que se pronunciaba, cual nombre germano, como "Rossy fondona". Siempre lució ella cintura y trasero de llamativo grosor. A ella no le gustó lo que le dijo el manchego, como es natural. Y en su ayuda para buscarse un nombre de guerra, que resultara eufónico, el modista Manuel Piña, le sugirió adoptar el de Rossy de Palma, en alusión a su ciudad natal.

Era finales de la primera mitad de los 80, y ya coqueteaba con el entorno de Pedro Almodóvar, quien la tuvo en La ley del deseo, con un papelito junto a Eduardo Poncela. Desde aquel 1984, la mallorquina ya dejó atrás sus menguados ingresos, los fue aumentando como modelo y en seguida entronizada en esa corte femenina de las actrices conocidas como "chicas Almodóvar". Sus apariciones cada vez más en la filmografía del manchego, la convirtieron en una mujer popular aquí, y en Francia. En Mujeres al borde de un ataque de nervios (que causó asimismo interés en Nueva York) se pasaba media película dormida, luego soñando con un interminable orgasmo. En Kika hizo de lesbiana, exhibiendo un rotundo busto, que no era el suyo, sino aumentado con un relleno en el sostén. Y hasta el presente, Rossy de Palma siempre ha estado en la mente de Almodóvar a la hora de abordar personajes que pueda irle a la medida, aunque ella se adapta a todos, con capacidad camaleónica. Y así ha estado en los repartos de La flor de mi secreto, Julieta y Madres paralelas, la última a sus órdenes, fechada en 2021. Entre él y ella hay una compenetración siempre: se admiran, se quieren. Sabe Pedro de las muchas habilidades de la actriz: tiempo atrás se cosía muchos vestidos, de calle y puede que también alguno para el cine. Y hasta regaló pendientes diseñados y hechos por ella a su colega y buena amiga Carmen Maura, para un rodaje.

Luna Lionne | Cordon Press

Siempre ha estado Rossy de Palma muy atenta a las evoluciones de la moda, pero imponiendo su personalidad. No en vano desfiló por las mejores pasarelas de París, luciendo exclusivos modelos de Jean-Paul Gaultier, par quien es una especie de musa. Lo de que la nariz "griega" de Rossy, sus ojos, y el óvalo de su particularísimo rostro recuerdan los años del cubismo pictórico y muchos cuadros de Picasso y sus retratadas mujeres, ya parece algo archisabido y tópico. Porque Rossy ya no es sólo ese físico que llamara la atención en los pasados 90. En Francia fue casi adoptada como francesa, y en París hizo teatro y varias películas. También subió a un escenario italiano. La dirigieron Robert Altman y Terry Gilliam, intervino en 2004 en otra coproducción, People, con un reparto internacional: Rupert Everett, Marisa Berenson, Ornella Muti… y ella. A Rossy de Palma la quieren, la adoran en Francia. Y no es baladí que recibiera hace unos años la Medalla Oficial de la Orden de las Artes y las Letras. Tan admirada por los gabachos como su compañera, antes citada, Carmen Maura. Y todo esto, no es casualidad. "Se lo curró". Tuvo que aporender francés. E ir adquiriendo la técnica precisa, en el escenario y en los platós. Los guiones se los aprende a su manera, a veces memorizando sus parlamentos muy poco antes dee colocarse ante las cámaras. Y no falla.

¿Y qué ha sido de su vida íntima? Tuvo amoríos de juventud. No suele acordarse de ellos, o lo disimula. Tampoco es que importe demasiado a los periodistas, con los que ha mantenido siempre una calculada distancia y prudencia, porque no habla de sus relaciones sentimentales. Como sus diez años con el modelo Santiago Lajusticia, vividos en París entre la felicidad y luego la desdicha, el insufrible tormento, llegaron a ser finalmente recreados en la prensa rosa, ella no tuvo más remedio que, sin abundar demasiado en ello, reconocer haber sido maltratada por el hombre al que tanto había idolatrado. Y dejó el París de sus amores para instalarse en Madrid, donde en épocas recientes ha venido habitando en la zona de Majadahonda. La última película en la que participó el pasado año fue "La sangre fría".

Empezábamos citando a su hija Luna, atractiva morenita de veintitrés años, a la que ha cuidado en todos los aspectos como buena madre. Y ella ha respondido, siendo aplicada alumna en sus estudios de Humanidades y Comunicación Digital. Polifacética como su mamá, Luna toca el violín, pinta y es modelo, que debutó en ese menester ya en 2019 durante la Fashion Week de Madrid. Y recientemente ha desfilado en unos salones de París, respaldada por Juana Martín y Naty Abascal, que le han pronosticado un futuro deslumbrante. Al principio era solo Luna García, pero en la actualidad se la conoce en las pasarelas como Luna Lianne. Ni qué decir que Rossy de Palma está orgullosísima de su hija. Y también de su hijo. Le puso el nombre de Gabriel, al entender que suena igual en los más importantes idiomas. Tiene un año menos que su hermana y asimismo ha demostrado ser excelente estudiante, de dibujo, piano y cinematografía. Con ellos, Rossy dice haber conseguido "el mejor papel de su vida". Porque además añade que, de no haber sido madre, no se hubiera considerado una mujer feliz. Tras su abrupta ruptura con Santiago Lajusticia, que llegó a aterrorizarla, conoció en 2019 a Koffi, un hombre de color involucrado en fundaciones de tipo benéfico-social; ingeniero franco-argelino-marfileño, que es el último amor, que sepamos, ha tenido nuestra fascinante Rossy de Palma.