Bronca a la prensa y desfile en Madrid: la reaparición de Joana Sanz, mujer de Dani Álves

Joana Sanz reapareció este fin de semana en Madrid para continuar con sus compromisos profesionales. La modelo formó parte del desfile de Lola Casademunt que tuvo lugar el sábado en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y aunque estaba muy emocionada por volver a desfilar, su primer encuentro con la prensa no fue muy agradable.

La mujer de Dani Alves huyó de los medios y aseguró que está intentado retomar su vida laboral como maniquí. Así, prefirió no hacer declaraciones sobre la situación del futbolista, que permanece en prisión provisional por una supuesta agresión sexual a una mujer en la discoteca Sutton de Barcelona. "Estoy feliz, estoy pletórica, como podéis ver", se limitó a decir tras desfilar para la firma catalana.

Sin embargo, al ver que la prensa seguía insistiendo, hizo gala de su enfado y se dirigió a los periodistas con tono desafiante: "¿Y ustedes con vuestra vida, todo bien? Ya que estamos de intercambio... Entiendo que estéis haciendo vuestro trabajo pero, jolín, yo también estoy haciendo el mío", dijo resignada.

Joana Sanz

Muy activa en redes sociales, Joana lanzó varios mensajes, unos más agradables que otros. "Muchas gracias Lola Casademunt por apostar una vez mas en mi. Tengo el corazón lleno de amor y agradecimiento por tantas palabras bonitas, por los aplausos al salir a pasarela, por los abrazos y sobre todo, por apoyarme para que vuelva a proyectarme", escribió.

Pero el mensaje dirigido a los medios fue muy diferente: "A la prensa que me recibió, sois unos seres humanos horribles. Espero que podáis dormir por la noche con ese cargo de conciencia".

Joana Sanz no piensa alejarse de su marido, por lo menos de momento. Aunque no aclaró si sigue confiando en la versión de los hechos del futbolista, no entra en sus planes dejar de mostrarle su apoyo, tal y como ha hecho desde 2017 cuando se dieron el 'sí, quiero'.