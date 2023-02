La lista de famosos vetados por Mediaset y enviada a las productoras de programas del corazón fue objeto de debate en la crónica rosa de Es la mañana de Federico. Tal y como opinó Beatriz Cortázar, se trata de un "efecto Rocío Carrasco. El buen ambiente se polarizó y convirtió todo en algo desagradable y tenso. Se levantaron muros y distancias enormes entre las productoras".

Carrasco, aparentemente ajena a todo y paseándose por RTVE Cataluña exhibiendo su felicidad, habría provocado sin embargo que la nueva directiva de Telecinco se lance a censurar personajes como Ortega Cano, Gloria Camila, Chayo Mohedano, Antonio David Flores, Olga Moreno… Muchos de ellos relacionados con el entorno familiar de la hija de Rocío Jurado.

Jiménez Losantos opinó que en esa lista "hay verdugos y víctimas, pero las víctimas dan cancha a los verdugos y los verdugos se basan en las víctimas. Han prohibido gente que hace daño pero también gente dañada. No es gente que cae mal, pero es una lista muy pensada". Losantos opinó que incluso "falta gente" dentro de la misma, y que seguramente la citada lista aumentaá. El meter a víctimas y verdugos intenta, en definitiva, romper la dinámica de que unos arremetan contra otros no importa quién lleve o no la razón.

En suma, que Rocío Carrasco lo ha "destrozado todo". Ella dice que se ha puesto muy bien, pero todavía queda por delante, dijo Federico, "todo el calvario judicial de La Fábrica de la Tele y la cadena que lo ha emitido", dijo refiriéndose a la instrucción de la Operación Luna, que juzgará a responsables de la productora por revelación de secretos, entre otros posibles delitos.

Lo que incluye un último recado a uno de sus máximos exponentes, la cara visible de la productora que lo ha destruido todo y que sin embargo sigue presumiendo orgullosa de ello pese a haberse sumido en una irresoluble crisis de audiencia: Jorge Javier Vázquez, aparentemente ajeno a este gigantesco aviso de lo que podría estar por venir en Mediaset y uno de los principales amigos de la pareja Carrasco-Albiac.

A Vázquez, que la semana pasada presumió en Lecturas de "filtro ideológico" contra los gays que votan a Ayuso, Federico le preguntó en calidad de "adalid" de Mas Madrid lo que va a "hacer" a partir de ahora: "¿Ahora qué vas a decir? Yo espero que diga algo. Como que me voy, porque cómo va a tolerar que a su amiga y Fidel los veten. Me voy con mi burro. Tengo curiosidad por saberlo, él y toda la patulea que le hicieron coro. ¿Qué van a decir? "Han echado a las empoderadas y ejemplos de lo que había que defender. ¿Qué vas a decir?", insistió el locutor de esRadio.