Pese a haber sido borrada del mapa de Mediaset tras las polémicas derivadas de su docudrama ideológico, Rocío Carrasco sigue haciendo el paseíllo por todos aquellos platós que le abren la puerta. El último, Latexou de RTVE Cataluña.

En una entrevista con Marc Giro, Rocío Carrasco ha presumido del éxito de sus series documentales, la última de ellas una muestra palpable de la debacle de audiencias de Telecinco.

"He podido volver a vivir, era complicado para mi. Cuando me planteé hacer el documental dije que iba a contar la verdad. A partir de ahí, quien me quiera crear que me crea y quien no me quiera creer que no me crea", reflexiona.

Rocío recuerda que antes de su docudrama apoyado por el ministerio de Igualdad de Irene Montero, "lo único que quería hacer cuando me sonó el despertador era taparme, meterme debajo de la cama y desaparecer".

Rocío, que sigue sin mantener contacto alguno con sus hijos e incluso sigue atrapada en una odisea judicial contra David Flores, el menor, ha insistido -quizá en un desafío al veto de Mediaset- en sus próximos proyectos: llevar la gira musical en homenaje a su madre a Barcelona y, en segundo lugar, elaborar un segundo docudrama, esta vez dedicado a la figura de su padre, Pedro Carrasco. "Para reivindicar la historia de los dos. Fueron muy grandes por separado y también cuando estaban juntos".

Carrasco también abundó en anécdotas personales y manías, como que no puede escribir "con rojo porque mi madre decía que era como escribir con sangre", y presumió de su colección de pulseras, incluyendo una de su madre que -según confesó-: "se la quité cuando falleció y son tres brillantes, que son mi madre, mi padre y yo. Otra me la ha regalado una chica de la marea fucsia y otra Alba Carrillo".