Este martes 21 de febrero Manuel Díaz el Cordobés convocó una rueda de prensa histórica para hablar con todo lujo de detalles sobre la reconciliación con su padre, Manuel Benítez. Fue la semana pasada cuando en el acto de homenaje al diestro por el veinte aniversario de su proclamación en Córdoba como V Califa del Toreo, padre e hijo se han reencontraron en público y se fundieron en un cariñoso abrazo.

Ha tenido que esperar 54 años para que su padre le considerara un hijo y este martes ha ofrecido un conmovedor relato de más de una hora en el que ha contado cómo ansiaba que la reconciliación se hiciera realidad. "Buscaba meterme de él, buscaba que me acurrucara y eso no lo podía hacer", confesó.

"Le conocía tanto sin haber estado con él que él se sorprendía de la cantidad de datos, fechas, momentos... Pero lo más alucinante es que él me decía ‘oye, que yo también sé muchas cosas de ti’. Estuvimos hablando muchísimas horas, parecía que nos habíamos visto toda la vida", recordó sobre aquel primer encuentro. "Se paró el tiempo de tal manera que se creó una burbuja donde estábamos nosotros solos. No sabéis lo bonito que fue eso", confesó.

Aquella tarde no hubo reproches, solo un padre y un hijo disfrutando del momento. "Le miré y le dije: ‘ojalá pudiera quitarme 10 años y dártelos a ti ahora mismo’ (...) Pero cuando estoy con él yo ya no hablo de tiempo perdido, hablo de tiempo ganado", relata. Todo era tan nuevo para Manuel, que reconoció no tener la palabra "papá" interiorizada. "Hermano, mamá, sí, pero ‘papá’ no lo tengo interiorizado. A veces se me escapa un ‘papá’ que sale del corazón pero luego la cabeza lo para porque a mí me suena raro decirlo, pero a él ya no le importa".

El torero relató con orgullo que Manuel Benítez también ha conocido a sus nietos Alba, Manuel y Triana. "Hubo un momento que decidimos que también era el momento de que les conociera. Le enseñé fotos de los tres, les hablaba de ellos y ya había oído hablar de ellos", aseguro. La imagen más bonita que recuerda es la del abrazo del abuelo con sus nietos. "Estaban los cuatro abrazados, le cogí la cara y me pegué el privilegio de decirle lo que quería: ‘¿sabes por qué ellos te quieren? Porque yo les he enseñado a quererte’", relató.

En definitiva, Manuel confiesa que él "ha ganado un padre" pero Benítez "ha ganado un hijo". "Cuando nos invitaron para su proclamación como Califa, fui porque él quiso y porque es el torero que más admiro en el mundo, el espejo en el que me he mirado desde que tengo uso de razón, la persona que quiero ser y a la que me he querido parecer, en algunas cosas...", bromeó. "Cuando me dio el abrazo y se siente bien por hacerlo, en aquel momento había dos cosas muy importantes que no se podían eclipsar: la felicidad de mi padre y la verdad de mi madre, así que gracias de corazón a todos", dijo, agradeciendo a los medios por darle voz durante décadas.