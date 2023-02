Rapapolvo de Ana Rosa al Gobierno por la escolta de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia

Ana Rosa Quintana se pronunció en su programa sobre la última polémica generada por la visita del rey Felipe VI a Baqueira una semana después de que lo hicieran Iñaki Urdangarin y su novia Ainhoa Armentia, según ¡Hola!, con permiso de Zarzuela. El monarca disfrutó de un fin de semana de esquí con varios amigos y se hospedó en una de las viviendas de La Pleta, la propiedad de la Familia Real donde se hospedan sus miembros cuando visitan la zona y a la que solo tienen acceso los allegados.

Una visita muy llamativa ya que Felipe VI no acude a Baqueira desde 2019 y, casualmente, lo vuelve a hacer tras la visita del todavía marido de su hermana, la infanta Cristina. La última vez que Urdangarin ocupó alguna habitación de este refugio fue en compañía de la Infanta en diciembre de 2021, solo un mes antes de la tormentosa ruptura.

Felipe VI en Baqueira

La presentadora de El programa de Ana Rosa, que no pierde detalle de la polémica, se sorprendió por los movimientos de la pareja, que mantiene la escolta del Ministerio del Interior para sus planes personales y hace uso de las propiedades de la Familia Real. "Aquí hay noticias que hay que aclarar, creo que Casa Real lo está haciendo francamente bien. Al rey Felipe VI y a doña Letizia les meten en unos marrones que se los comen sin venir a cuento".

Un asunto que enfada a Ana Rosa ya que esta seguridad está subvencionada por el Gobierno de España y no por Zarzuela, como se ha dicho en varias ocasiones para criticar a la Monarquía. ¿Por qué un tipo que vive con su novia lleva escolta que pagamos todos los españoles? A mí que me lo expliquen. Si no está divorciado, que se divorcie. Y aunque no esté divorciado, le pueden quitar los escoltas...". Ana Rosa sentenció: "Me parece muy bien que se separen o no se separen, pero yo no tengo por qué pagarle los escoltas a Urdangarin y a su novia".