Mario Vargas Llosa recibió el martes un homenaje en el Hotel Wellington de Madrid organizado por la Cátedra que lleva su nombre y al que acudieron numerosos rostros conocidos de la sociedad, la cultura y la política. "Ayer rendimos homenaje al grandísimo ‘inmortal’. Con la intención de celebrar la incorporación de Vargas Llosa a la Academia Francesa, se hicieron presente cantidad de personalidades que festejan continuamente la cultura literaria", escribió la Cátedra, un proyecto de la Fundación Internacional para la Libertad.

Allí estuvo Federico Jiménez Losantos, que contó en la crónica rosa de Es la mañana algunos detalles de la cita. "En Francia no pudo invitar a nadie pero ayer había por lo menos 500 personas de todos los colores políticos, escritores, etc. A algunos no los conocía, había muchísimos americanos y muchos que nos siguen. Me podría retirar ya, me iría a Chile, Argentina, Perú, Ecuador... Me propusieron hacer ciclos", bromeó.

El día de ayer, rendimos homenaje al grandísimo "inmortal". Con la intención de celebrar la incorporación de Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa, se hicieron presente cantidad de personalidades que festejan continuamente la cultura literaria. pic.twitter.com/SoSGZmSiVX — Cátedra Vargas Llosa (@CVargasLlosa) February 22, 2023

Sobre los invitados, aseguró que había "muchísima gente guapa", pero "el más guapo de todos era Albert Rivera": "Está mejor que nunca, se presenta a Míster España y lo gana", dijo sobre el que fuera líder de Ciudadanos, que acudió al homenaje sin la compañía de Malú porque la cantante no suele acudir a este tipo de eventos.

"Había mucho literato. Estaban Pérez Reverte, Sánchez Dragó... Me contó como un gran secreto que Tamames (que había sido idea suya) va a hacer la moción de censura. Él no sabía que el secreto lo había contado Tamames una hora antes en la Academia de Ciencias Morales y Políticas", dijo entre risas.

En cuando a la familia del premio Nobel, Federico confirmó que Patricia Llosa no acudió al homenaje, al contrario que ocurrió en la Academia Francesa, pero sí su hijo Álvaro Vargas Llosa. "Estaba con su mujer Nada, que la conocí. Muy fina, muy educada y muy chic", aseguró. "Había una cantidad de gente guapa... Gente muy joven, de la Fundación Internacional de la Libertad. Hispanos liberales que unos son empresarios, otros profesores... Realmente es una generación muy guapa", recalcó.

Entre la lista de invitados también estaban Juan Melgarejo, exmarido de Eugenia Osborne, o Luis Gasset, ex pareja de Ágatha Ruiz de la Prada. Entre la lista de personajes del mundo de la política se encontraba Manuel Valls con Susana Gallardo o Cayetana Álvarez de Toledo con Arcadi Espada.

Una anécdota llamativa es que nadie mencionó a Isabel Preysler. "Nadie dijo una sola palabra de. Es que no existe. No era algo pactado, era algo tácito. Eso se acabó y estamos con nuestro amigo, un tipo extraordinario y demás. Él estaba muy agradecido porque no hubo ni una sola mención ni en los corrillos. Me pareció muy bien", confesó. "Fue una forma de decir ‘no importa lo que haya pasado en la civilización del espectáculo’".

Alrededor de las 21 horas comenzó la desbandada, incluida la del homenajeado, para ver el partido de Champions League que enfrentó a Liverpool y Real Madrid. "Él lo dijo: ‘os agradezco mucho que estéis aquí, además jugando el Madrid en Anfield. Entiendo el gesto’. Estuvo muy simpático. Fue todo muy civilizado, como debió hacerlo Isabel", opinó Jiménez Losantos.