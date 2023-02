Luis Miguel y Paloma Cuevas ya no se esconden. Pese a que la p las imágenes donde se les ve claramente pasando tiempo juntos en Nueva York, las redes sociales no perdonan y pronto se ha convertido en la comidilla internacional. Solo queda la confirmación oficial de la pareja, aunque con la propia Paloma Cuevas subiendo imágenes de la ciudad de los rascacielos en Instagram, podría decirse que la pareja no trata de ocultar más su romance.

Tras su aparición en un show musical en un prestigioso hotel neoyorquino, imagen captada por varias fuentes y difundida por la crónica rosa de esRadio, la última imagen del Sol de México y la empresaria española ha tenido lugar en la misma ciudad de los rascacielos pero en una tienda "etiqueta negra".

Luis Miguel y Paloma Cuevas entraron muy elegantes en la tienda de femenina de Ralph Lauren en Madison Avenue. Él con gafas de sol, un elegante abrigo negro y una figura estilizada muy alejada Yade ese aspecto un tanto perjudicado de tiempos anteriores. Parece que Luis Miguel ha logrado alejarse de malas compañías y vicios y retomado la buena senda profesional y personal.

Paloma Cuevas tiene mucho que ver en ello. Incuestionablemente elegante en otro largo abrigo negro, la ex de Enrique Ponce sonríe ante los responsables de la exclusiva tienda en una imagen proporcionada en redes sociales por la productora musical con sede en Brooklyn E & G Productions y difundida por Es la mañana de Federico.

Con esto solo queda la confirmación oficial, vía lujoso reportaje en -quizá- la revista de cabecera de Paloma, ¡Hola!, para poder tener nueva pareja de moda en el mundo del corazón y espectáculo español e internacional.