Muere Laura Boyer, hija de Miguel Boyer y Laura Arnedo

Laura Boyer, hija mayor del exministro Miguel Boyer y la ginecóloga Laura Arnedo, falleció el pasado jueves en Madrid a los 57 años víctima de un cáncer. En sus últimos momentos de vida estuvo arropada por su familia su casa de El Viso de Madrid.

Madre de cuatro hijos, el primogénito fue el encargado de comunicar la noticia a amigos y familiares, tal y como avanzó Paloma Barrientos. Federico Jiménez Losantos la recordó al comentar la noticia en la crónica rosa de Es la mañana. "La conocí cuando trabajaba en Cambio16, era una niña guapísima, es una pena", se lamentó.

Economista de profesión, nunca encajó bien el foco mediático que recayó sobre su familia cuando Miguel Boyer comenzó su relación con Isabel Preysler. A diferencia de su hermana, Ana Boyer, Laura jamás posó en las revistas y prefirió mantener un perfil bajo.

Dicen que Laura Boyer nunca superó el divorcio de sus padres, ni supo llevar la fama y que no veía con buenos ojos la relación de su padre con ‘la reina de corazones’. Tampoco consiguió aceptar en su día la llegada de Ana Boyer a la vida del exministro y recriminó a su padre y a su madre que su divorcio hubiera sido tan polémico y conflictivo.

Sea como fuere, a pesar de sus momentos de rebeldía, la primogénita del político sentía devoción por su padre. Se casó en dos ocasiones. Se fue a vivir a Miami con su marido Luis Imedio para apartarse lo máximo posible de la prensa. Se describía como una amante budista, ecologista, pagana y ácrata. Una de sus parejas más conflictivas fue el playboy chileno Juan Cristóbal Foxley, con quien acabó muy mal.

Durante un tiempo escribió sus pensamientos, ideas y quejas en un blog que se llamaba Literatura y Vida. Comentarios como "estoy harta de vivir la vida de mis padres, de mis jefes, de mi marido, de mis hijos. ¡Por Favor, dejadme tener mi propia vida!" o "mi falta de fe en el cristianismo junto con los polvos de mi amante budista me han hecho reflexionar sobre la poca importancia de los sentimiento en el marco sexual. Y he pensado que mientras me lo pase bien y no me metan en problemas, en el 2008 pienso acostarme con quien me apetezca", escandalizaron en su día a la prensa.