Que Rosalía, hija de padre asturiano y madre catalana es un fenómeno en la música pop internacional es un hecho indiscutible desde hace un quinquenio: ha conquistado a los norteamericanos. Y desde los Estados Unidos, formando parte de un importante "lobby" de la industria discográfica, sus canciones han dado la vuelta al mundo. Importantísimo el "marketing" que la asiste. Si su repertorio, pop-flamenco y ecléctico pues combina asimismo una variedad de ritmos que ella acoge en su personalísima voz y estilo, no fuera ya impactante, sus vestidos, la puesta en escena de cada pieza, la original realización de sus vídeos, contribuyen decisivamente a cada lanzamiento: el último, una rumba en "spanglish", una derivación lingüística, mezcla de español e inglés. Comenzó a ser utilizada hace ya tiempo, sobre todo por quienes de raíces hispanas no dominaban el idioma inglés.

Esta novedad de Rosalía, después del exitazo de "Motomani", su tercer álbum, fundiendo en su última canción ambas voces, lleva por título "LLYLM", así, con versales, o mayúsculas, título que, a modo de acrónimo, se justifica por la frase "Lie Like You Love Me"; estribillo que, traducido, viene a decir esto: "Baby miente como si me amaras". Repetimos, en castellano e inglés. Y uniendo notas flamencas con notas electrónicas. Tema que está difundiéndose en redes sociales pero que ya el pasado 27 de enero se escuchó por vez primera en Nueva Zelanda, en nuestras antípodas, no sabemos por qué designios de la intérprete o de su compañía discográfica. Y abundamos más en el texto: "Cúbreme con un sueño / seré tuya o fantasía / miénteme como si me quisieras / quizás al final se hace realidad". ¿Qué les parece? Las traducciones, o adaptaciones, siempre pierden algo de lo que pueda ser poético, si es que lo es en este caso. Aunque me parece que en Rosalía, como en otras cantantes de su estilo, lo que más importa a sus seguidores es la sensualidad que ella rezuma en cada gesto. Condiciones vocales, tiene, desde luego. Es una artista apropiada con los vientos musicales que corren entre la juventud. Y aunque tiene grandes conocimientos de flamenco, nada nos impide decir que nunca llegará a la cima, por ejemplo, de la legendaria Niña de los Peines, pongamos por caso de quien está considerada una histórica intérprete, sobre todo de bulerías.

En "Twitter" ya ha dejado semanas atrás una imagen suya saltando sobre la cama, calzando botas de tacón rosas, jersey oscuro, airosa minifalda. No se le ve la cara. Pero llama la atención de esa guisa. Estará el inmediato 1 de marzo en un escenario importante de Los Ángeles recibiendo un galardón más de los muchos que ya tiene, en la gala de premios de los Billboard Women in Music, que otorga la veterana publicación.

¿Y qué es de su biografía sentimental? Pues que rota su relación amorosa con el rapero C. Tangana en 2018 tras dos años de pasión, lleva desde 2021 unida al cantante portorriqueño Rauw Alejandro, quien como llamativo reclamo tiene una cabellera llena de surcos, que imagino será imitada por cuantos están al loro en estas modalidades capilares. Muy colados el uno por la otra, por lo visto planean ser padres; al menos, eso es lo que ha declarado él en una reciente entrevista.