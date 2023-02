La guerra mediática protagonizada por Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada vivió este viernes uno de sus momentos más álgidos con la visita de la diseñadora al plató del Deluxe. Hace unos días Lomana aseguró que Ágatha sigue enamorada de su ex, Luis Miguel Rodríguez ‘el Chatarrero’, algo que hizo estallar a José Manuel Díez Patón, que además de negar sus palabras, dejó caer que tuvo algo en el pasado con la socialité que no habría superado y de ahí sus declaraciones.

Aunque Ágatha se había tomado con sentido del humor todo este asunto, este viernes sacó toda su artillería y habló sobre el origen de su enemistad y la obsesión que Lomana parece tener hacia ella: "Carmen Lomana está empeñada en decir que yo tenía una relación abierta con Pedro J. Ramírez", dijo sobre los comienzos de su conflicto y aclaró: "Nunca ha sido amiga suya. Paso de ella porque nunca me he fiado".

La diseñadora compartió con el programa los mensajes que Lomana le enviaba antes de "bloquearla definitivamente". Unos whatsapp donde la empresaria le avisa sobre sus parejas: "Enseña modales a tu novio porque se comporta como un gañán. ¿Cómo te has podido liar con este tío? Tú que vas de cool, de moderna, pero si no tiene siquiera conversación", le escribió durante su relación con 'el Chatarrero'. Al tiempo cambia de parecer y le pide que pregunte a Luismi si le invitaría a su mesa en la Gala contra el Cáncer para evitar pagar los 500 euros del cubierto: "Me parece un tío muy auténtico".

El programa emitió también grabaciones inéditas realizadas hace tres semanas durante la prueba del polígrafo a Lomana donde se grabaron los insultos que profería hacia la diseñadora: "Es engreída, arrogante, frustrada y envidiosa". Además, añadió que se casó "por los títulos". Unas acusaciones que no sorprendieron a Ágatha: "¿Crees que esto se puede aguantar? Está obsesionada conmigo desde que me separé". No obstante, confirmó que se casó por los títulos: "Esto es verdad (...)Yo no quería casarme nunca, pero luché mucho por mis títulos y una ley estúpida que decía que sin matrimonio no se heredaban".

Carmen Lomana se puso en contacto con el programa a través de mensajes a Jorge Javier Vázquez en los que acusó a la invitada de "mentir demasiado": "Su imaginación no tiene límites, como su maldad".