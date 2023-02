Llega el momento clave para Santina y Pippo, padres de Mario Biondo. El matrimonio viaja a Barcelona para ofrecer una rueda de prensa donde, se presume, anunciarán pruebas concluyentes que llevarán a reabrir el caso de la muerte del cámara.

El marido de la presentadora española Raquel Sánchez Silva, Mario Biondo, murió el 30 de mayo del año 2013 a los 36 años. Los padres aseguraron en todo momento que su hijo fue asesinado y lograron reabrir el caso cerrado en España en la Fiscalía de Palermo. La Justicia italiana finalmente sentenció que fue efectivamente asesinado, cuestionando la teoría del suicidio, aunque el caso fue cerrado por "limitaciones procesales".

Será este jueves 2 de marzo cuando los padres de Mario Biondo, junto a los abogados del despacho Voseeler, aportarán supuestas pruebas para intentar reabrir el caso también en España. El objetivo, demostrar que no hubo muerte accidental o suicidio, y que Mario Biondo fue asesinado en su casa.

Según declara Santina al diario La Razón, sus abogados han "pedido que esperemos a la rueda de prensa para ofrecer todos los datos y las pruebas. Solo puedo adelantar que se presentarán argumentos para pedir que se reabra el proceso en España".

La madre de Mario Biondo define estas pruebas como "concluyentes y muy clarificadoras". "¿Un bombazo? Desde luego van a crear expectación", anticipa.

Santina no se corta a la hora de hablar de Raquel Sánchez Silva, la viuda de su hijo. "No tengo la menor intención de reconciliarme con ella", dice en el diario, recordando que "su comportamiento con nosotros no fue bueno". Eso no significa necesariamente que tenga algo que ocultar, "pero si tiene miedo es porque no ha dicho la verdad", matiza.

A los padres les duele, sin duda, no haber recibido nunca una llamada de ella cuando salió la sentencia. "Es como si le hubiera dado igual", dicen, tildando de "vergüenza" todo lo sucedido con ella. Definen por tanto la reapertura del caso en España como una "cuestión de dignidad".