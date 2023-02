Las divertidas comidas de Ramón Tamames y Luismi 'el chatarrero": "Se lo pasan muy bien"

El economista y político del PSC, Ramón Tamames, y el empresario Luis Miguel Rodríguez ‘el Chatarrero’ son grandes amigos y comparten divertidas veladas desde hace años. Así lo ha asegurado este jueves la periodista Paloma Barrientos en su intervención durante la Crónica Rosa de Es la mañana Federico. Se trata de dos personalidades de nuestro país que durante las últimas semanas están de actualidad aunque por motivos muy distintos.

Por un lado está Tamames que, tras años apartado de la esfera política, ha llegado a un acuerdo con Vox para ser candidato a la moción de censura registrada este miércoles en el Congreso de los Diputados contra el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. Una controvertida decisión que ha posicionado al economista como uno de los protagonistas destacados de la actualidad a sus 89 años de edad.

En el caso de Luis Miguel Rodríguez, el chatarrero, se ha visto inmerso en la mediática guerra que protagonizan Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada. Según la socialité, la diseñadora no ha olvidado a su expareja a pesar de haber comenzado una relación con el abogado, José Manuel Díaz-Patón. Lomana cree que Ágatha sigue pensando en el empresario y su relación con el letrado no tiene futuro. Luis Miguel ha preferido no alimentar la polémica y continúa centrado en su trabajo, sin dejar de lado las habituales salidas con sus jóvenes amigas.

En una breve charla del empresario con el programa Sálvame, aseguró no tener conocimiento de que siga "despertando esos sentimientos" en la diseñadora y prefiere mantenerse al margen de estas polémicas. Tampoco se ha pronunciado sobre la anunciada moción de censura que liderará su amigo Ramón Tamames al que, tal y como ha desvelado este martes la periodista Paloma Barrientos en el programa matinal de esRadio, le une una gran amistad. Con él disfruta de divertidas veladas en restaurantes: "Se lo pasan muy bien", ha asegurado la periodista y ha añadido: "Son las mejores comidas".

Una amistad hasta ahora desconocida que une a dos de los principales protagonistas de la prensa de nuestro país en los últimos días.