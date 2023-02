Manuel Díaz y Virginia Troconis presumen de su hija Triana en la entrega de medallas de Andalucía

Este 28 de febrero es un Día de Andalucía especial para la familia de Manuel Díaz el Cordobés. El torero, que se reconcilió con Manuel Benítez tras 52 años de desprecios, acudió este martes a la entrega de distinciones de hijos predilectos y medallas de Andalucía en un acto institucional celebrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde el Cordobés padre recibió la Medalla de la Proyección de Andalucía.

Díaz se dejó ver de lo más sonriente junto a su mujer, Virginia Troconis y una compañía muy especial: la de su hija pequeña Triana. Tras el acercamiento entre padre e hijo, también llegó el del abuelo con sus tres nietos, tal y como relató el Cordobés la semana pasada en su rueda de prensa.

"Hubo un momento que decidimos que también era el momento de que les conociera. Le enseñé fotos de los tres, les hablaba de ellos y ya había oído hablar de ellos", aseguró. La imagen más bonita que recuerda es la del abrazo del abuelo con sus nietos. "Estaban los cuatro abrazados, le cogí la cara y me pegué el privilegio de decirle lo que quería: ‘¿sabes por qué ellos te quieren? Porque yo les he enseñado a quererte’", relató entonces sobre sus hijos Alba, Manuel y Triana.

La adolescente acudió al acto de entrega de medallas con un colorido y elegante traje de chaqueta fucsia con top estampado a juego y sandalias negras y posó con una sonrisa tímida para los fotógrafos junto a sus orgullosos padres. Virginia Troconis, siempre elegante, lució un vestido largo estampado con flores y paisley rosa y verde.

Manuel Díaz y Virginia Troconis

Ahora que la reconciliación es un hecho, la familia está recuperando el tiempo perdido y nada mejor que apoyar a Manuel Benítez en un día tan especial. Díaz confesó que él "ha ganado un padre" pero Benítez "ha ganado un hijo". "Cuando nos invitaron para su proclamación como Califa, fui porque él quiso y porque es el torero que más admiro en el mundo, el espejo en el que me he mirado desde que tengo uso de razón, la persona que quiero ser y a la que me he querido parecer, en algunas cosas...", bromeó. "Cuando me dio el abrazo y se siente bien por hacerlo, en aquel momento había dos cosas muy importantes que no se podían eclipsar: la felicidad de mi padre y la verdad de mi madre, así que gracias de corazón a todos".

Medalla de Andalucía

El veterano torero, "referente de la tauromaquia en el mundo entero", recogió la medalla de manos de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. "La medalla se la voy a dedicar a Andalucía; a Mari Ángeles, que es mi compañera y me cuida y me queire mucho; y a mis hijos", dijo en el video emitido durante la ceremonia.

El cordobés bromeó sobre lo que han tardado en otorgarle el reconocimiento. "Digo ‘algún día me tocará’, que soy andaluz puro de los pies a la cabeza. Esto para mí es también el broche a toda mi carrera. Un abrazo al presidente de la Junta y a todos los que han trabajado para que llegue este día".

Manuel Benítez 'el Cordobés', con su medalla

Tras la entrega de la medalla, el torero recibió un largo y sentido aplauso de todo el Teatro de la Maestranza y con una clara emoción en el rostro, agradeció el gesto a los presentes. Eva González, presentadora del evento, bromeó con él durante unos segundos cuando le tocaba sentarse y solo quería saludar al resto de premiados. "Te la mereces como el que más", dijo la sevillana con una gran sonrisa.